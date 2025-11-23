GOALOUS5¤ÎABEMAÀ¸ÆÃÈÖ¡¢11/27¡ÊÌÚ¡ËÌµÎÁÀ¸ÊüÁ÷
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢£µ¿ÍÁÈÃËÀÀ¼Í¥¥°¥ë¡¼¥×¡ÖGOALOUS5¡×¤ÎÀ¸ÆÃÈÖ¡ØGOALOUS5 À¼Ê¡À¸ÊüÁ÷ 2025¡Ù#£²¤ò¡¢11·î27Æü¡ÊÌÚ¡ËÌë£¹»þ¤è¤êÆÈÀêÌµÎÁÀ¸ÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡ØGOALOUS5 À¼Ê¡À¸ÊüÁ÷ 2025¡Ù¤Ï¡¢¿Íµ¤ÃËÀÀ¼Í¥¤Î·§Ã«·òÂÀÏº¡Ê¥´¡¼¥é¥¹¥Ö¥ë¡¼¡Ë¡¢¾®¾¾¾»Ê¿¡Ê¥´¡¼¥é¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¡¢»ûÅçÆ×ÂÀ¡Ê¥´¡¼¥é¥¹¥¤¥¨¥í¡¼¡Ë¡¢ÃçÂ¼½¡¸ç¡Ê¥´¡¼¥é¥¹¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¡¢¿¼Ä®¼÷À®¡Ê¥´¡¼¥é¥¹¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤Ë¤è¤ë£µ¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖGOALOUS5¡×¤¬·î¤Ë£±ÅÙ¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖABEMA¡×À¸ÆÃÈÖ¡£
¡ÈÀ¼¤ÎÎÏ¤Ç¿Í¡¹¤òÎº¤Ë¤·¡ÖÀ¤³¦À¼Ê¡(À¬Éþ)¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ëè½µWEBÈÖÁÈ¡ÖGO5¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ÆÇ¤Ì³¤ËÎå¤à»Ñ¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖGOALOUS5¡×¡£ËÜÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¡È¹½À®°÷¡É¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤òÁý¤ä¤¹¤Ù¤¯¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬Ëè·î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇ¤Ì³¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
11·î27Æü¡ÊÌÚ¡ËÌë£¹»þ¤è¤êÆÈÀêÌµÎÁÀ¸ÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿#£²¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼£µÌ¾¤¬½¸·ë¤·¡¢11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿£²¼¡¸µ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØMISSION:GO5 SPECIAL PARTY 2025¡Ù¤Î±ÇÁü¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¿¶¤êÊÖ¤ê¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃ¦Ï·²½¡ªÈ¿¼Í¿À·Ð¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡×¤È¾Î¤·¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿GOALOUS5¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¼Í¿À·Ð¤òÃÃ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¤â¼Â»Ü¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡ÖGOALOUS5¡×¤Î¡ÈÈ¿¼Í¿À·ÐNo.£±¡É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ä¡©Ï·²½¤â¾Ð¤¤¤Ç¿á¤Èô¤Ð¤¹¡ÖGOALOUS5¡×¤ÎÁ´ÎÏ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£ ¤Ê¤ª¡¢¡ØMISSION:GO5 SPECIAL PARTY 2025¡Ù¤Ï¡¢¡ÖABEMA PPV¡×¤Ë¤Æ12·î£±Æü¡Ê·î¡ËÌë11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
(C) GCREST
