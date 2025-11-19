年末が近づくと、「そろそろ大掃除しなきゃ」とあせる人も多いのではないでしょうか。じつは、冷蔵庫の掃除にぴったりなのは、秋のこの時季。今回は、フルタイムで働く2児の母・よしいさんに「大掃除をしない暮らし」をかなえる冷蔵庫整理のコツを伺いました。秋のうちに「小掃除」を進めて、年末をゆっくり過ごしてみませんか？

「大掃除」はやめた。「前倒し」でもうあせらない

毎年12月になると、「ここもあそこも掃除しなきゃ…」と気持ちばかりあせる。でも仕事や家事、クリスマスなどのイベントで手いっぱいで、結局できないまま年を越す…。私も以前はそうでした。

【写真】1段ずつ、中身を全部出す

そんなストレスから解放されたくて、掃除を「前倒し」する暮らしに変えたんです。

秋は「冷蔵庫掃除」にベストシーズン

なかでも、冷蔵庫の掃除に最適なのは「秋」。

気温が下がるので、食材を一時的に外に出しても傷みにくいですし、汗をかかずに掃除ができる。なにより、イベントごとが続く年末年始に、台所でバタバタすることを避けられるのは大きなメリットです。

コツ1：「1段ずつ全出し」で無理なく進める

冷蔵庫を整理するときは、一気にやろうとせず「1段ずつ全出し」が鉄則。

全部出して、賞味期限を確認しながら、棚をサッとふく。これだけで、想像以上にスッキリしますよ。気分が乗ったら、野菜室やドアポケットも同じ要領で進めます。

「ママ〜！」と呼ばれることも多いので、「一気に完璧を目指さない」のが続けるコツです。

コツ2：よく使うものは「グループ収納」で探しやすく

整理が終わったら、よく使う調味料や食材をカゴでグループ分け。

「ごはんのお供セット」「朝ごはん用」「乾物セット」などテーマで分けると、家族もひと目でわかります。カゴを引き出すだけで取り出せるから、使い忘れが減り、調理がスムーズになりました。

「大掃除の前倒し」でゆったり過ごす年末

冷蔵庫を整理するだけでも、料理の時間が短くなり、買い物のムダが減りました。また、年末の「やらなきゃ」と追い立てられるストレスもなく年を越せるように。

大掃除をまとめてやるより、秋から少しずつ整えるほうが、気持ちにも余裕がもてると感じています。まずはその1歩として「冷蔵庫整理」から始めてみてはいかがでしょうか？