フルタイム母が「秋こそ冷蔵庫を整理」する理由。「1段ずつ全出し」で無理せず大掃除を前倒し
年末が近づくと、「そろそろ大掃除しなきゃ」とあせる人も多いのではないでしょうか。じつは、冷蔵庫の掃除にぴったりなのは、秋のこの時季。今回は、フルタイムで働く2児の母・よしいさんに「大掃除をしない暮らし」をかなえる冷蔵庫整理のコツを伺いました。秋のうちに「小掃除」を進めて、年末をゆっくり過ごしてみませんか？
「大掃除」はやめた。「前倒し」でもうあせらない
毎年12月になると、「ここもあそこも掃除しなきゃ…」と気持ちばかりあせる。でも仕事や家事、クリスマスなどのイベントで手いっぱいで、結局できないまま年を越す…。私も以前はそうでした。
そんなストレスから解放されたくて、掃除を「前倒し」する暮らしに変えたんです。
秋は「冷蔵庫掃除」にベストシーズン
なかでも、冷蔵庫の掃除に最適なのは「秋」。
気温が下がるので、食材を一時的に外に出しても傷みにくいですし、汗をかかずに掃除ができる。なにより、イベントごとが続く年末年始に、台所でバタバタすることを避けられるのは大きなメリットです。
コツ1：「1段ずつ全出し」で無理なく進める
冷蔵庫を整理するときは、一気にやろうとせず「1段ずつ全出し」が鉄則。
全部出して、賞味期限を確認しながら、棚をサッとふく。これだけで、想像以上にスッキリしますよ。気分が乗ったら、野菜室やドアポケットも同じ要領で進めます。
「ママ〜！」と呼ばれることも多いので、「一気に完璧を目指さない」のが続けるコツです。
コツ2：よく使うものは「グループ収納」で探しやすく
整理が終わったら、よく使う調味料や食材をカゴでグループ分け。
「ごはんのお供セット」「朝ごはん用」「乾物セット」などテーマで分けると、家族もひと目でわかります。カゴを引き出すだけで取り出せるから、使い忘れが減り、調理がスムーズになりました。
「大掃除の前倒し」でゆったり過ごす年末
冷蔵庫を整理するだけでも、料理の時間が短くなり、買い物のムダが減りました。また、年末の「やらなきゃ」と追い立てられるストレスもなく年を越せるように。
大掃除をまとめてやるより、秋から少しずつ整えるほうが、気持ちにも余裕がもてると感じています。まずはその1歩として「冷蔵庫整理」から始めてみてはいかがでしょうか？