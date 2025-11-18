「50代になり、体や気持ちの変化とともに片付け方法も変わりました」。そう話すのは、ESSEフレンズエディターで整理収納コンサルタントの奥田明子さん。もともと整理整頓が苦手という奥田さんが、「50代の片付けでやめたこと」について語ります。

収納グッズをすぐ買うのはやめた

家をきれいに見せようと、40代ではあれこれ収納グッズを試してきました。収納の中まできれいにしようとやってみた時期もありますが、結局は使いやすい・しまいやすいことが大事だと改めて感じます。収納はあくまで暮らしやすく、使いやすいことが大事だと思うからです。

【実際の写真】シンク下の収納。ストックは減らしすぎない

50代の今は、見た目が好きな収納グッズをいろいろな用途に合わせて使うのが好きです。必ずしもアイテム一式でそろえなくてもよいですし、新しいものを買わなくてもよし。好きな収納グッズを長く使いたいと思っています。

とくに気に入っている樹脂製のバスケットですが、もともとは洋服の一時置き場を想定して購入しました。しかし、今はティッシュやペーパータオルの収納に使っています。いろいろな用途に使えるサイズ感がよいので、これからも愛用していきたいアイテムです。

「最低限のストック」にこだわるのをやめた

以前は日用品のストックを最低限にして、収納もすっきりさせたいと思っていました。しかし今は、必要な洗剤やティッシュは10箱、トイレットペーパーは24ロールと、比較的多めにストックしています。

あえて最低限にすることをやめたのは、買い物の頻度や時間を減らすことが目的。また、日用消耗品も値段が上がっているので、セールで買いたいと思ったからです。以前よりストック品をしまう場所は増えましたが、わが家の適正量をもつことを大切にしています。

「もたない暮らし」に執着するのをやめた

もともと片付けが苦手で、たくさんのものを手放した私。その反省から、40代ではものを買う前によく考えるようになりました。しかし50代になってから、「やっぱり便利なものは使ってもよいのではないか？」と思うように。

調理家電や掃除グッズ、最近はヨーグルトメーカーもその一例です。ヨーグルトはおいしくできますし、甘酒もできるので買ってよかったと思います。ほかには床の水ぶきができる回転モップも愛用しています。ものをもつのも、減らすのも、今の暮らしに合わせて選んでいきたいと思うようになったのです。

50代になり、片付けは自分の暮らしに合わせることが大事だと改めて思うようになりました。少しでも日々の暮らしの参考になったらうれしいです。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください