パンサー尾形の妻、朝から真剣モードで仕事をする夫を公開
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが12日、オフィシャルブログを更新。朝から集中して仕事に取り組む“真面目”な尾形の姿を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いを笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
この日、あいさんは『パパが珍しく真面目です』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「パパが朝から真剣にお仕事してます。笑」と報告し、机に向かってヘッドホンをつけ、紙とペンを手に何かを書き込む尾形の姿を公開。「話しかけられないくらい真剣で、、、」と普段とのギャップを面白おかしくつづった。
その後、「やっと、あいちゃん、ご飯たべたい！」と集中していた尾形が声をかけてきたことを明かし、「今日は私もお休みなので、さくちゃん帰ってくるまではゆっくり出来そう、、と思ったら、支払いとか行かなきゃだった あー、書類も送らなきゃ」と主婦らしい日常の慌ただしさものぞかせた。
この投稿にファンから「真剣にお仕事している姿かっこいいー！！」、「ほ…ほれる」、「なんのお仕事か気になる！！」、「朝からおつかれさまです」 などの声が寄せられている。
