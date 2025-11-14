ヘアブラシの掃除、どうしていますか？ ブラシにたまった抜け毛の処理がきれいに取りきれず、地味に面倒だと感じることも。そんな方におすすめなのが、ダイソーの「ブラシケアネット」。「110円で神アイテム！」と話す、100円ショップが大好きなESSEフレンズエディターのLilyさんが、使い方をレポートしてくれました。

ヘアブラシの掃除が簡単！ダイソー「ブラシケアネット」

必ず家にあるであろうヘアブラシ。気づけばこんなに！？ と驚くくらい、抜け毛がたまりがち。使いにくくなるうえ、見た目もよろしくないですよね。

しかも、抜け毛を手で取っても、全部取りきれず、時間がかかって面倒くさい。専用の掃除ブラシも試したことはあるのですが、地味に手間がかかるなと思っていました。

そんなときに、100円ショップのダイソーで見つけたのが「ブラシケアネット」。40枚入りで、110円！ まさに神アイテムです。

いつでも清潔でストレスから解放

このアイテムはブラシにかぶせておいてから、ブラシを使うというもの。ネットは筒状になっていて伸縮性がかなりあるので、大抵のブラシには対応できそうだなと感じました。

装着はブラシにかぶせるように装着するだけなので、超簡単。ネットがピンク色なので見た目はどうしても目立ってしまうのですが、髪の毛がたまってるのはわかりやすいです。

取り外すのも簡単で、髪の毛が落ちることもなく、本当に簡単にヘアブラシの掃除ができるようになり、ストレスフリー！

こうして掃除の小さなストレスが1つでも減ると、日々の暮らしやすさが変わりますよね。ぜひ皆さんもチェックしてみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください