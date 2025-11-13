噛むほどにうまみ広がるローストビーフサンド！ 朝から元気をもらえるメルボルンスタイルのカフェ（東京・押上）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回はメルボルンのカフェ文化を体験できる、朝食にもおすすめのブレックファーストカフェ。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載！

PERTH sandwich&breakfast（東京・押上）

ROAST BEEF SANDWICH 写真：お店から

2025年8月、押上駅から徒歩8分ほどの場所に、メルボルンのカフェ文化を東京に再現した「PERTH sandwich&Breakfast」がオープンしました。店長の添田亮氏は、2019年に東京スカイツリーの近くでキューバンサンドやアサイーボウルが人気の「GRAB and GO GOODIES」を立ち上げた人物。その後、フードトラックや別業態の店舗を経て、今回新ブランドを立ち上げました。「メルボルンで感じた、朝を大切にするカフェ文化を体験して欲しい」という思いから生まれたお店です。

白を基調とした店内 出典：miel_0さん

新店舗は東京スカイツリーのそばで、観光客や地元の人々が行き交う押上エリアに位置します。白を基調としレンガ壁で統一した店内は、自然光も差し込む明るい空間。シンプルながら海外の街角カフェにいるような心地よさです。客席は23席を備え、愛犬同伴もOK。朝の散歩の途中に立ち寄る方もいるそうです。

ROAST BEEF SANDWICH 出典：マロまるさん

看板メニューは「ROAST BEEF SANDWICH」1,800円。５日間じっくり熟成させた牛肉を、12時間かけてじっくり火入れをしたオリジナルビーフを贅沢にサンドしています。肉のうまみを引き立てるのは、ピクルスの酸味とチェダーチーズのコク。歯切れのよいパンとのバランスも絶妙で、ボリューム満点ながら最後まで軽やかに食べられる逸品です。

自家製クリスピーワッフル（Eggs&Bacon）アボカドトッピング 写真：お店から

また、メルボルンの朝を象徴するもう一つの人気メニューが「自家製クリスピーワッフル（Eggs&Bacon）」1,500円です。ガリガリと音がしそうなほど香ばしいクリスピーワッフル生地に、塩気の利いたベーコンととろりとした半熟卵。スパイスがふわりと香り、甘じょっぱい味わいがクセになります。メープルシロップで味変するのもおすすめで、SNS映えする美しい盛り付けも人気の理由です。

コーヒー 写真：お店から

ドリンクには東京ミズマチにある「ラテスト スポーツ」の、こだわり抜いて焙煎した豆を使った「コーヒー」400円や「ラテ」500円、「アサイースムージー」1,000円などを用意しています。テイクアウトもできるため、スカイツリー観光のお供にもぴったりです。

メルボルンの生き生きとしたカフェ文化を気軽に体験できる「PERTH sandwich&Breakfast」。朝8時から営業し、旅の途中にも、休日の朝にも、一日をポジティブにスタートさせてくれるオールデイダイニングです。押上を訪れた際には、サクサクのワッフルやボリューミーなサンドを楽しんでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

サラダサンドイッチ 出典：マロまるさん

『陽の光がやわらかく差し込む、ナチュラルで心地いい空間で、白を基調にした店内は、すっきりとした抜け感があって、時間がゆっくり流れるようです

木のベンチやグリーンがほどよく配置されていて、シンプルなのにあたたかみがあります

「またここで過ごしたい」って思わせる、そんなやさしいカフェです』（マロまるさん）

ローストビーフサンドイッチ 出典：チョッパオさん

『ローストビーフサンドイッチ

しっかりと焼いたトーストの間に5日間熟成させたローストビーフをサンドで、ボリュームがありますね〜

ピクルスやキャベツなど酸味のあるものを合わせていて濃厚なビーフの味わいとのバランスがよいです。

アイスチャイ

ミルク多めでマイルドなチャイです。

ホットで頼むとまた印象が変わるかな〜』（チョッパオさん）

※価格は税込。

＜店舗情報＞◆PERTH sandwich&breakfast住所 : 東京都墨田区押上1-31-10 メティオつくし野 1FTEL : 080-7472-1010

文：佐藤明日香

