日本では「遅刻は失礼」という文化が根づいていますが、スペインではまた違う感覚があるそう。ここでは、53歳のときに単身でスペインに渡り、留学生として3年間を過ごしたRitaさんが、暮らしていくなかで気がついた、「スペイン人の時間に対する考え方」を紹介してくれました。

※この記事は『自由で、明るく笑って過ごす スペイン流 贅沢な暮らし』（大和出版刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています

時刻表は、いつも参考程度

「スペインって、時間にルーズなんでしょ？」そんなふうに言われることがあります。

でも、実際に暮らしてみると、それはけっして「だらしなさ」ではなく、むしろ「優しさ」や「気配り」から生まれるものだと気づくようになりました。

友人宅に招かれるとき、ゲストが必ず10分以上遅れてくるのは、その家の人に「ゆっくり準備してね」という無言のメッセージ。到着を急がないことで、迎える側の緊張やあわただしさを和らげる。そんな心づかいが自然と息づいているのです。

日本なら「遅れるのは失礼」とされる場面が、スペインでは「早く行きすぎるほうが失礼」となることもあります。

私も最初の頃、約束の時間ぴったりに到着してしまい、友人に「あら、もう来ちゃったの？ まだ準備ちゅうなの！」と笑われたことがありました。そのとき初めて「遅刻」ではなく「余白のある到着」が歓迎される文化があることを実感しました。

同じような感覚は、公共交通にも表れています。

電車が遅れても、だれも眉をひそめません。むしろ、「まあ仕方ないわね」「こんなに待たせるなんて、どこまで待たせるか楽しみだわ」と、待ち時間を笑いに変えてしまう人までいます。地下鉄やバスの時刻表にも「○時〜○時は4〜5分間隔」と書かれているだけで、分単位の正確さを求める人はいません。

「来た電車に乗る」「待ち時間も会話や日向ぼっこの時間にする」。多くの人がそんなスタンスで過ごしています。

時間の正確さより大切なこと

最初のうちは、私は日本で身につけた「時間厳守」の感覚が抜けず、バスの遅れにイライラしたり、待ち合わせに遅れることに罪悪感を抱くこともありました。

でもある日、約束に少し遅れてきた友人が「ごめんね、途中でおいしそうなパン屋を見つけて寄っちゃったの」と言ったとき、周りの仲間は「いいじゃない！ そのパン、あとで見せて！」と大盛り上がり。遅れたこと自体は問題にならず、むしろ「遅れた理由」が会話の種になっている。

その瞬間、時間の正確さよりも、「今を味わう豊かさ」にこそ重きが置かれているということを知りました。だから、遅れることも、予定通りに進まないことも、人生の一部として受け入れられます。

週末のテラス席では、グループで大笑いしながら食事を楽しむ姿。老夫婦がアイスクリームを丁寧に分け合う姿。そこに携帯を気にしている人はほとんどおらず、「時間をつぶす」のではなく「時間を味わう」ことが当たり前になっています。

人生は予定外も楽しい！

この「遅刻の文化」に身を委ねるうちに、私の中でも変化が生まれました。

以前の私は、予定どおりに進まない日を「失敗」と感じていましたが、今では「気分よく過ごせた日こそが成功」と思えるようになったのです。待ち時間はだれかと会話するきっかけになり、寄り道は新しい出会いや発見を運んできてくれる。

スペインでの生活を通じて、私は「遅れること」を悪とするのではなく、自然のリズムに寄り添う心地よさを知りました。急がなくても、日常はちゃんと続いていく。自分を責めず、相手も責めず、ただ「今、ここ」を大切にする。遅刻が許されるのではなく、遅刻すら「気配り」として受け止められる社会。

スペインの人たちは、時間を抱え込むのではなく、重ねるように生きています。そしてその姿は、私たちに「人生は予定外も楽しいよ」と教えてくれています。