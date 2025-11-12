スイーツのプロ推薦！ 賞味期限は30秒!? シュワッと溶ける究極のスフレ

スイーツコンシェルジュのはなともさんが、お店に行くと必ず注文してしまうスペシャリテとは？ スイーツのプロが選ぶ！ とっておきの一品をご紹介。

「ル・スフレ」の「ヴァニラのスフレ」

参宮橋にあるスフレ専門店「ル・スフレ」。こちらでは、メレンゲをたっぷり使って焼き上げる究極のスフレを味わうことができます。数あるスフレの中で特におすすめしたいのが定番の「ヴァニラのスフレ」。今回は、僕が愛してやまない「ル・スフレ」の絶品スフレをご紹介します。

創業40年！ 日本でも珍しいスフレ専門店

外観

「ル・スフレ」は、小田急線・参宮橋駅から徒歩約10分、JR代々木駅から徒歩約15分のところにあります。

同店は1985年に、初代オーナーの永井春男さんが東京・西麻布に創業。スフレ専門店として早くから注目を集め、メディアにも取り上げられる人気店に。

その後、自由が丘スイーツフォレストに2号店をオープンします。そしてスイーツフォレスト店の閉業後、2022年に参宮橋に新店をオープン。このタイミングで正式に2代目へと代替わりを果たします。

店内

店内はシンプルかつ上品な内装で、大人の雰囲気を感じさせる落ち着いた雰囲気。

2代目の永井琢さん

初代オーナーの作るスフレは「神様の作るスフレ」とも呼ばれ、全国からファンが駆け付けるほど大人気に。現在は息子の永井琢さんが2代目として店を引き継いでいます。

こだわりの生地

シンプルな材料で作る同店のスフレは、牛乳、卵黄、バター、グラニュー糖を加えた生地にメレンゲを合わせ、細かい気泡を作るためにしっかりと混ぜ合わせます。そうすることによって、一口目の鼻から抜ける香りが違うのだそう。

またメレンゲを合わせる際に、生地を温めておくのもポイントのひとつ。メレンゲが分離せず、なめらかな状態で混ぜ合わせることができます。

オーブンでしっかりと焼き上げる

混ぜ合わせた生地は、230℃のオーブンで10分ほど焼き上げます。スフレの種類によって焼き時間が変わるため、見極めが重要に。オーブンの中で温度差が生じるため、スフレの向きや場所を調整しながら焼き上げています。

メニュー

そんな手間暇かけて作るスフレは全22種類あり、通常サイズの他に2倍サイズも用意されています。

サラダ、ドリンク、スフレが付いた「キッシュ」2,420円、「鶏肉のグラタン」2,640円などの食事メニューもあるのでランチにもぴったりです。

今回はそんな同店のメニューの中から、僕が特におすすめしたいとっておきの2品をご紹介します。

僕のスペシャリテ!!! バニラの風味がたまらない定番スフレ

「ヴァニラのスフレ」1,100円

同店のスフレはどれを食べても絶品。その中でも僕が一番におすすめするのは「ヴァニラのスフレ」1,100円。

同店の定番スフレで、訪れる人の多くが注文する人気のメニューです。別添えで、自家製のバニラソース（生クリーム+アングレーズソース）が用意されています。

スフレが到着したらすぐに食べて！

同店のスフレは賞味期限30秒と言われ、時間が経つと生地がどんどんしぼんでいきます。焼きたてのスフレは運ばれてきた瞬間がふわふわのピーク。

おいしく食べるには、まずスプーンで真ん中に穴をあけ、その後、軽く混ぜたバニラソースを流し込み、生地とソースを絡めて一気に口へ運びます。

ソースにはバニラビーンズがたっぷり

ふわっとした軽やかな食感とバニラの豊かな風味に感動！ 表面はサクッと香ばしく、中の生地は舌の上で溶けていき、バニラの余韻が優しく残ります。スフレの軽やかさとバニラの甘さがクセになります。

どれを食べるか迷ったら、まずは定番の「ヴァニラのスフレ」からトライしてみてくださいね。

食べ方は事前に確認すべし

テーブルには、スフレのおいしい食べ方を記載した紙がセットされています。焼き上がりまでにしっかり読んで、余裕をもって待ちましょう。写真や動画はほどほどにして、ぜひベストな状態で食べてくださいね。

肉の旨みがたっぷり！ シェフのおすすめ「ミートパイ」

「ミートパイ」（サラダ・ドリンク・スフレ付き）2,750円

牛肉と豚肉の合い挽き肉に、玉ねぎ、きのこ、にんにくなどを合わせ、楕円形のパイ生地で包み焼き上げた一品。西麻布からの人気メニューで、ミートパイを目当てに来店する人も多いそう。

ナイフで切ると中から肉汁があふれる

パイ生地は230℃のオーブンでしっかりと焼き上げ香ばしさをプラス。ナイフを入れるとサクッとした音とともに、中から肉汁がたっぷりあふれてきます。噛むごとに肉の旨みが広がり、そこに玉ねぎの甘みとニンニクの風味が絡んでこの上ないおいしさ。

パイ生地の塩気とバターの風味が肉の旨みを引き立てています。濃厚なデミグラスソースとも相性が良く、食べ進める手が止まりません。

30年以上愛されている理由がわかる老舗のミートパイ、ぜひ食べてみてください。

お店で焼き上げる焼き菓子にも注目

焼き菓子は1個250円〜

同店では焼き菓子も販売しています。バターたっぷりの「ガレット ブルトン」250円やコーヒー味の「マドレーヌ オ カフェ」250円、オレンジピールを使った「ポンポネット ドランジュ」280円など、どれもおいしそうなものばかり。詰め合わせも可能なので贈り物にもおすすめです。

プチギフトにも◎

ちょっとしたプレゼントなら、クッキーをたっぷりと楽しめる「デュ シェス」や「サブレ ショコラ」「ニ ダマンド」各1,650円がおすすめ。もちろん自分用に購入して、秋の夜長に家でゆっくり楽しむのもいいですね。

初代の味を守りながら自分の色も出していきたい

琢さんは2代目のプレッシャーを跳ね除けてここまできた

「正式に引き継いだ際、先代には『お前の色を出していけ』と言われました。その言葉もあり、今あるメニューをブラッシュアップしてさらに進化させていきたいと模索中です。そして昔からのお客様に『父を超えた』と言わせたいですね」最後にそう話してくれた永井さん。

スフレのソースを入れる小さな銅鍋

初代の味を守りながらも進化させ、オンリーワンのスフレを作る「ル・スフレ」。今後も注目していきたいお店です。

※価格はすべて税込

教えてくれた人

＜店舗情報＞◆ル スフレ住所 : 東京都渋谷区代々木3-39-15 代々木ヴィラージュ 1FTEL : 03-6276-7820

はなとも

日本スイーツ協会認定のスイーツコンシェルジュ。スイーツ専門のライターとしてさまざまなweb媒体で記事を連載中。著書「スイーツ男子はなともの I love パンケーキ」（KADOKAWA）、はなとも監修パンケーキミックス粉、その他、監修商品やコラボメニューなど多数。前職はお花屋さんという異例の経歴を持つ。

文：はなとも、食べログマガジン編集部 撮影：ジェイムス・オザワ

