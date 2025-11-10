一度手放したけれど「暮らしにやっぱり必要」だと思ったものはありませんか？ ここでは、ミニマリスト歴10年の本多めぐさん（50代）が、手放したけれど買い直したものを3つご紹介します。

1：バスマットとトイレマット

数年かけていろいろなものを一度手放しました。ですが、しばらく過ごしてみて不便さを感じ、再度買ったものもあります。そのひとつがマットです。

【写真】やっぱり必要だったトイレマット

ミニマリストのなかには、マット類をまったくもたない人もいます。私も家にあるものをひととおり減らしてみました。その結果、キッチンマットはなくても問題なかったのですが、バスマットとトイレマットは買い直すことに。

当初、バスマットは「お風呂上がりに足をふければいい」と思ったので、使い古した厚手のタオルを置いてみました。ですがやはり本来の使い方ではないので濡れやすく、滑り止もないのでズレるのです。

また、トイレマットについては、便器まわりの水滴汚れなどの掃除が大変に感じられました。結局、マットを敷いてこまめに洗濯したほうがラクだったので、個人的には戻して正解でした。

2：湯沸かし機能つきの電気ポット

エコや節約面を意識して、お湯を沸かせるポットから保温機能のみのものに買い替えました。ですが、電気を使わないシンプルなものは、飲みたいときにはすでにぬるくなっていることも。ですので結局、湯沸かし機能のついたポットを家族用に再び買いました。

夫は在宅ワーカーでずっと家にいるため、自分の飲みたいタイミングで温かいものが飲めると好評です。夫自身でお茶を淹（い）れてくれるおかげで、私の負担も減ってラクになりました。

ちなみに、手元に残った保温ポットは私専用にしています。キッチンにいることが多いので、料理ついでに沸騰させたお湯を入れ、飲み続けています。

3：オフィスチェア

結婚して部屋が手狭になった以前、オフィスチェアを手放しました。その代わり、どこでも移動させられる折りたたみ式の小さなパイプイスで作業をしていました。

ですが、パソコンに向かう時間が長くなって、肩こりもひどくなったため、デスク回りを整えることに。改めてニトリのオフィスチェアを購入しました。数千円の安いものですが、腰や肩がだいぶラク！ そもそも昔はオフィスチェアを使っていたのに、すっかり快適さを忘れていました…。

やはり長時間使う家具にはお金をかけたほうがよいと実感しました。

一度手放したことで、本当に必要なものを選べた

こういった失敗もありますが、一度ものを手放すことで、わが家にとって本当に必要なものを選別することができました。大きな家具や高価な家電はレンタルなどの選択肢も増えているので、幅広く検討してベストな暮らし方を見つけられるとよいですね。