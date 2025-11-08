『姫様“拷問”の時間です』第２期をABEMAで最速配信！
新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2026年新作冬アニメ『姫様“拷問”の時間です』第２期を、2026年１月12日（月・祝）から毎週月曜日夜11時30分より、地上波同時・WEB最速配信する。
『姫様“拷問”の時間です』は、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載されていた原作・春原ロビンソン、漫画・ひらけいが手掛ける人気漫画作品で、魔王軍により囚われの身となった王女にして、国王軍第三騎士団“騎士団長”の姫と、“王国の秘密”を聞き出すため、美味しい食事や楽しい遊びなど、趣向を凝らしたさまざまな“拷問”を下す拷問官の姿を描く、世界一やさしい“拷問”ファンタジー。
「少年ジャンプ＋」内での累計閲覧数２億PV超え、「次にくるマンガ大賞2020」WEBマンガ部門では２位を受賞するなど話題を呼び2024年１月に初TVアニメ化。2026年１月からは待望の第２期がスタート予定でさらなる注目が集まっている。
このたび『姫様“拷問”の時間です』第２期のキービジュアルが解禁されるとともに、「ABEMA」にて、地上波同時・WEB最速配信することが決定した。毎週月曜日夜11時30分より、「ABEMAアニメチャンネル」にて、最新話を無料放送するとともに、WEB最速配信を開始。放送後１週間の無料配信も実施する。
また、併せて第１期の全話無料一挙放送も決定。11月５日午後５時からと、６日午前10時より全12話を無料一挙放送を開始しており、放送後１週間の全話無料配信も実施中。
『姫様“拷問”の時間です』第２期の放送開始に向け、ぜひ「ABEMA」で、世界一やさしい“拷問”の数々を無料で振り返ろう。
（C）春原ロビンソン・ひらけい／集英社・国王軍第三騎士団
『姫様“拷問”の時間です』は、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載されていた原作・春原ロビンソン、漫画・ひらけいが手掛ける人気漫画作品で、魔王軍により囚われの身となった王女にして、国王軍第三騎士団“騎士団長”の姫と、“王国の秘密”を聞き出すため、美味しい食事や楽しい遊びなど、趣向を凝らしたさまざまな“拷問”を下す拷問官の姿を描く、世界一やさしい“拷問”ファンタジー。
このたび『姫様“拷問”の時間です』第２期のキービジュアルが解禁されるとともに、「ABEMA」にて、地上波同時・WEB最速配信することが決定した。毎週月曜日夜11時30分より、「ABEMAアニメチャンネル」にて、最新話を無料放送するとともに、WEB最速配信を開始。放送後１週間の無料配信も実施する。
また、併せて第１期の全話無料一挙放送も決定。11月５日午後５時からと、６日午前10時より全12話を無料一挙放送を開始しており、放送後１週間の全話無料配信も実施中。
『姫様“拷問”の時間です』第２期の放送開始に向け、ぜひ「ABEMA」で、世界一やさしい“拷問”の数々を無料で振り返ろう。
（C）春原ロビンソン・ひらけい／集英社・国王軍第三騎士団