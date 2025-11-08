¡ÖSuzy¡Çs Zoo(¥¹¡¼¥¸¡¼¡¦¥º¡¼)¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢³«ºÅÃæ
³¨ËÜºî²È¥¹¡¼¥¸¡¼¡¦¥¹¥Ñ¥Ã¥Õ¥©¡¼¥Éºî¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥¢¥Ò¥ë¤Î¥¦¥£¥Ã¥Ä¥£¡¼¤ä¤¯¤Þ¤Î¥Ö¡¼¥Õ¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢°¦¤é¤·¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤Êª¸ì¡ÖSuzy¡Çs Zoo¡×¡£Í§¾ð¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿³¨ËÜ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ï¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä»¨²ß¤È¤·¤Æ¤âÅ¸³«¤µ¤ì¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊSuzy¡Çs Zoo¤Î¶õµ¤´¶¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖTogether, Always & Forever¡×¤¬¡¢2025Ç¯11·î7Æü¤«¤é19Æü(¿å)¤Þ¤Ç¿·½É¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¡ª¤Õ¤ï¤â¤³¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥¹¡¼¥¸¡¼¡¦¥º¡¼¡×¥Ý¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¸«¤ë
¢£À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¡ÖSuzy¡Çs Zoo(¥¹¡¼¥¸¡¼¡¦¥º¡¼)¡×¤È¤Ï¡©
ÊÆ¡¦¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´ºß½»¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¹¡¼¥¸¡¼¡¦¥¹¥Ñ¥Ã¥Õ¥©¡¼¥É¤¬ÉÁ¤¯³¨ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£Ìó50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç¾®¤µ¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¥¢¥Ò¥ë¤Î¥¦¥£¥Ã¥Ä¥£¡¼¡£ÎÐ¤ÎÁð¤ä¥¿¥ó¥Ý¥Ý¡¢±À¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Ãç´Ö¤Î¥Ö¡¼¥Õ¡¢¥é¥é¡¢¥Ñ¥Ã¥Á¥º¡¢¥¨¥ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¥È¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æü¡¹ËÁ¸±¤ä³Ø¤Ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£Á¡ºÙ¤Ê¥Þ¡¼¥«¡¼¥¢¡¼¥È¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢Í¥¤·¤µ¤ÈÌþ¤ä¤·¤ËËþ¤Á¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢¤º¤Ã¤È°ì½ï¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³¨ËÜ¤ÎÀ¤³¦¤òºÆ¸½
¡ÖTogether, Always ¡õ Forever(¤¤¤Ä¤â¡¢¤º¤Ã¤È°ì½ï)¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¡ÖSuzy¡Çs Zoo¡×¤Î³¨ËÜ¤ÎÀ¤³¦¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¹¥È¥¢¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿Íµ¤¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¡¼¥ê¥ó¥°¡Ö¥¸¥ã¥é¥Á¥ã¥à¡×¤ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬Ãª¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÊÂ¤Ö¡£¥¦¥£¥Ã¥Ä¥£¡¼¤ä¥Ö¡¼¥Õ¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¶Ë¾å¤Î¡È¤Õ¤ï¤â¤³ÂÎ¸³¡É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£
»×¤ï¤ºÊú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°¦¤¯¤ë¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎSuzy¡Çs Zoo¥°¥Ã¥º¤¬Âç½¸¹ç¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¡¢2006Ç¯¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¡¼¥ê¥ó¥°¡Ö¥¸¥ã¥é¥Á¥ã¥à¡×(Á´3¼ï¡¿³Æ2420±ß)¡£·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ä¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤±¤ë¤È¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×(Á´2¼ï¡¿³Æ2640±ß)¡¢¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×¡ÊÁ´2¼ï¡¿³Æ1320±ß¡Ë¡¢¡Ö¥¿¥ª¥ë¥Ï¥ó¥«¥Á¡×(Á´3¼ï¡¿³Æ770±ß)¡¢¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÌþ¤ä¤··Ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª
¢£¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¹ØÆþÆÃÅµ¤â¡ª
º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢Suzy¡Çs Zoo¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤¬ÅÐ¾ì¡£¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥Ô¥ó¥¯¤È¥Ö¥ë¡¼¤Î¥«¥é¡¼¤Ë¡¢¥¦¥£¥Ã¥Ä¥£¡¼¤¿¤Á¤¬¤«¤ï¤¤¤¯ÊÂ¤ó¤À¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£¹ØÆþÅÀ¿ô¤ÈÆ±¿ô¤Þ¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢Áá¤á¤ÎÍè¾ì¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÇ¹þ5000±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥£¥Ã¥Ä¥£¡¼¤È¥Ö¡¼¥Õ¤¬¤®¤å¤Ã¤È¥Ï¥°¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¥¹¥é¥¤¥É¥ß¥é¡¼¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤³¤Á¤é¤â¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¸ÂÄê¤ÎÈóÇäÉÊ¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¡õ¥²¥Ã¥ÈÉ¬»ê¤ÎÆÃÅµ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¼¤Ò´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C)Suzy Spafford
¢£À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¡ÖSuzy¡Çs Zoo(¥¹¡¼¥¸¡¼¡¦¥º¡¼)¡×¤È¤Ï¡©
ÊÆ¡¦¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´ºß½»¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¹¡¼¥¸¡¼¡¦¥¹¥Ñ¥Ã¥Õ¥©¡¼¥É¤¬ÉÁ¤¯³¨ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£Ìó50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç¾®¤µ¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¥¢¥Ò¥ë¤Î¥¦¥£¥Ã¥Ä¥£¡¼¡£ÎÐ¤ÎÁð¤ä¥¿¥ó¥Ý¥Ý¡¢±À¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Ãç´Ö¤Î¥Ö¡¼¥Õ¡¢¥é¥é¡¢¥Ñ¥Ã¥Á¥º¡¢¥¨¥ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¥È¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æü¡¹ËÁ¸±¤ä³Ø¤Ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£Á¡ºÙ¤Ê¥Þ¡¼¥«¡¼¥¢¡¼¥È¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢Í¥¤·¤µ¤ÈÌþ¤ä¤·¤ËËþ¤Á¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢¤º¤Ã¤È°ì½ï¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³¨ËÜ¤ÎÀ¤³¦¤òºÆ¸½
¡ÖTogether, Always ¡õ Forever(¤¤¤Ä¤â¡¢¤º¤Ã¤È°ì½ï)¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¡ÖSuzy¡Çs Zoo¡×¤Î³¨ËÜ¤ÎÀ¤³¦¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¹¥È¥¢¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿Íµ¤¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¡¼¥ê¥ó¥°¡Ö¥¸¥ã¥é¥Á¥ã¥à¡×¤ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬Ãª¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÊÂ¤Ö¡£¥¦¥£¥Ã¥Ä¥£¡¼¤ä¥Ö¡¼¥Õ¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¶Ë¾å¤Î¡È¤Õ¤ï¤â¤³ÂÎ¸³¡É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£
»×¤ï¤ºÊú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°¦¤¯¤ë¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎSuzy¡Çs Zoo¥°¥Ã¥º¤¬Âç½¸¹ç¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¡¢2006Ç¯¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¡¼¥ê¥ó¥°¡Ö¥¸¥ã¥é¥Á¥ã¥à¡×(Á´3¼ï¡¿³Æ2420±ß)¡£·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ä¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤±¤ë¤È¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×(Á´2¼ï¡¿³Æ2640±ß)¡¢¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×¡ÊÁ´2¼ï¡¿³Æ1320±ß¡Ë¡¢¡Ö¥¿¥ª¥ë¥Ï¥ó¥«¥Á¡×(Á´3¼ï¡¿³Æ770±ß)¡¢¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÌþ¤ä¤··Ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª
¢£¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¹ØÆþÆÃÅµ¤â¡ª
º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢Suzy¡Çs Zoo¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤¬ÅÐ¾ì¡£¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥Ô¥ó¥¯¤È¥Ö¥ë¡¼¤Î¥«¥é¡¼¤Ë¡¢¥¦¥£¥Ã¥Ä¥£¡¼¤¿¤Á¤¬¤«¤ï¤¤¤¯ÊÂ¤ó¤À¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£¹ØÆþÅÀ¿ô¤ÈÆ±¿ô¤Þ¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢Áá¤á¤ÎÍè¾ì¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÇ¹þ5000±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥£¥Ã¥Ä¥£¡¼¤È¥Ö¡¼¥Õ¤¬¤®¤å¤Ã¤È¥Ï¥°¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¥¹¥é¥¤¥É¥ß¥é¡¼¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤³¤Á¤é¤â¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¸ÂÄê¤ÎÈóÇäÉÊ¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¡õ¥²¥Ã¥ÈÉ¬»ê¤ÎÆÃÅµ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¼¤Ò´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C)Suzy Spafford