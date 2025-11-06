舞台は増上寺。浮世絵がテーマのデジタルアートイベント『江戸展 ノスタルジック 〜浮世絵が映す江戸〜』開催

東京・芝公園の歴史ある寺院・増上寺を舞台に、浮世絵をテーマとしたデジタルアートイベント『江戸展 ノスタルジック 〜浮世絵が映す江戸〜』が開催されます。

東京・芝に位置する「増上寺」は、室町時代に創建され、徳川将軍家の菩提寺として江戸の繁栄とともに歩んできた名刹。江戸時代には徳川家の厚い庇護を受け、江戸の精神文化の中心として発展しました。その境内には、将軍家墓所をはじめとする貴重な文化遺産が今もなお息づいています。

本イベントでは、「歴史 × デジタルアート」として、江戸文化の象徴である“浮世絵”を題材に、光と映像による幻想的な空間演出を展開。増上寺が育んできた“江戸の記憶”を現代に受け継ぎ、光と映像を通じて新たな形で再生します。

プロジェクションマッピングをはじめとする最新デジタルアートの演出によって、歴史的建造物の美しさを引き立てながら、かつての江戸の情景や文化の息吹を体感いただける内容となっております。

静寂の中に広がる光の演出は、古き良き江戸の面影と未来への創造性を結びつけ、訪れる人々に新たな視点から日本の伝統文化の魅力を伝えます。

増上寺という歴史的空間を舞台に、過去と現在、そして未来をつなぐ幻想のアートナイトを、体験してみよう！

『江戸展 ノスタルジック 〜浮世絵が映す江戸〜』は2025年11月19日（水）〜11月22日（土）の期間、東京・芝公園 大本山 増上寺にて開催されます。入場無料。

江戸展 ノスタルジック 〜浮世絵が映す江戸〜