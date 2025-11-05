青い鳥、4000万羽（4000万ユーザー）を超えましたね。

Bluesky（ブルースカイ）は、イーロン・マスク氏に買収される前のTwitter（現｢X｣）に最もよく似たSNSですが、実際にはまったく別物で、独自の問題を抱えています。

そのひとつが、｢Discover｣フィードです。ただ、評判がよろしくないこのフィードは、間もなく新たに試験導入される予定の｢Dislike（低評価）｣機能によって、大幅に改善されるかもしれません。

見たいものだけ見る文化が根付いたSNS

10月31日に公開されたBlueskyのブログで、低評価機能が発表されました。そのなかで、Blueskyはこれまでもユーザーに｢交流方法をより細かくコントロールできるツール｣を提供してきたと述べています。

しかし、これは控えめな表現です。というのも、Blueskyの文化は、意図的に自身を囲い込んで、好きなものだけを見るという考え方に基づいています。

たとえば、民主党寄りの傾向があるBlueskyにアメリカのホワイトハウスが参加した際、数千人のユーザーが速攻でブロック機能を使いました。

その結果、ネットワーク効果（利用者が増えることで価値が高まる効果）が大幅に低下し、トランプ政権のエンゲージメント数は極端に低くなりました。ホワイトハウスによるBlueskyへの投稿が70件以上リポスト（再投稿）されることはほとんどなく、サイト上の大多数のユーザーはアカウントの存在にすら気づいていません。

エコーチェンバー化したBluesky

Blueskyでは、好ましくないと感じるものを速攻でブロックするのは、当たり前のリアクションとして浸透しています。たとえ相手に好意を持っていても、その人の投稿スタイルがほんの少し不快に感じるだけでブロックすることも珍しくないのだとか。

言い換えると、Blueskyはとても効率的なエコーチェンバー（同じ意見ばかりが反響し合う空間）です。ただし、誰かをブロックすれば、その後に似たようなコンテンツが表示されなくなるのかどうかについては、よくわかっていないようです。

賛否両論のDiscoverフィード

BlueskyのDiscoverフィードは、人によって表示内容は多少違いますが、どれも似たような投稿が並び、全体としては単調な印象を受けます。

アプリを使っていると、同じような話題やトーンの投稿が次々と流れてきて、最初は楽しめても、次第に新鮮味が失われていきます。見慣れた投稿が延々と続いていしまいがちなのが、現在のDiscoverフィードの問題といえるかもしれません。

Discoverフィードを気に入っている人もいますが、多くのユーザー、特にフォロワー数の多いアカウントは、Discoverに投稿が表示されると、知らない人からの面倒な返信が増えることなどから、Discoverフィードは使い物にならないため、利用すべきではないという意見も広く見受けられます。

低評価機能がDiscoverフィードを変える？

こうした状況のなかで登場するのが、低評価機能です。Blueskyのブログによると、これは｢Discoverやその他のフィードのパーソナライズ化｣を改善するための｢新しいフィードバック機能｣とされています。

すべての投稿に低評価を付けられるようになれば、Blueskyに根づいた｢自分好みのタイムラインに調整する文化｣がさらに強くなるかもしれません。そしてその影響は、Discoverフィードで顕著に現れそうです。

また、Blueskyのブログは、｢低評価は、ユーザーが見たくない種類の投稿をシステムが理解する助けになる｣と述べています。これが事実なら、Discoverフィードはようやくその存在意義を果たせるかもしれません。というのも、コンテンツを新鮮に保つためには、返信スレッド以外にも新しい種類のコンテンツに出会える場所が必要だからです。

時系列順に投稿が並ぶFollowingフィードは、好みのユーザーの投稿ばかりが延々と流れてきて、情報の幅が狭くなってしまうため、しばらく使っているとどうしても単調になりがちです。

もし低評価機能が効果的に働き、特定の種類の投稿をまるごと非表示にできるほど強力なら、Blueskyはまったく新しいレベルに到達するかもしれません。Discoverフィードが便利になり、ひょっとすると危険なほど中毒性がある場所に変わる可能性もあります。

でも、万が一低評価機能が役に立たなかったとしても、それはそれで構いません。Blueskyにはいつだってブロック機能があるんですから。

訳者はDiscoverフィードを利用しませんが、利用するユーザーにとっては、不快感フリーで新たな発見ができるようになるのはいいことだと思います。