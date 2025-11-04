打者の「見逃し方・避け方」で狙いを見抜く…名捕手の“初球”観察術

カウント「0-0」、つまり初球の入り方は、バッテリーにとって悩ましい場面だ。打者がどの球種を待っているのか、何も情報がない状態から勝負が始まるケースもある。ヤクルト、日本ハム、阪神、横浜と4球団を渡り歩き、捕手として21年間プレーした野口寿浩さんは「初球は球種の選択が一番難しい。有利・不利で言ったらバッテリーとしては不利なカウント」と話す。ここで相手打者の狙いを見極めるための、捕手の“技術”の見せ所があるという。

多くの打者は初球に甘いストレートを待っているケースが多いだろう。この特性を理解し、あえて緩いカーブを投げる選択肢も有効だ。打者が初球から変化球を待つのは勇気と根拠が必要になるため、初球真ん中へのカーブでもストライクが取れることもある。

打者の反応から狙いを見極める技術も重要だ。野口さんが全く情報がない打者相手に現役時代に行っていたのが、例えばアウトコースに大きめのスライダーを投げて反応を伺う方法。真っすぐのタイミングで途中まで打ちにきて止めた打者は「ストレート待ち」の可能性が高く、反対に、振りにいかずにグッと溜めた打者は、変化球を待っていた可能性がある。

同様にインコースへのボール球も打者の狙いを見極める手段になったという。「体に近いところに投げ込んで、真っすぐを待っていた打者ならば、避ける反応も早い。逆に変化球待ちでインコースの体近くに真っすぐが来ると、ギリギリのところで避ける」。打者の反応から狙いを読み取ることも可能だという。

こうした技術は少年野球でも応用できる。子どもたちが捕手として成長するためには、打者の動きをよく観察する習慣を身につけることが大切だ。「バッターの反応や、見逃し方1つ、避け方1つで打者が何を狙ってるか。キャッチャーは、見逃し方を見逃してはいけない」と野口さん。初球の配球は難しいが、そこから相手の意図を読み取る力を養うことで、バッテリーとしての成長は確実に加速するだろう。（First-Pitch編集部）