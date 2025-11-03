◇NBA レイカーズ130ー120ヒート（2025年11月2日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（27）が2日（日本時間3日）の本拠地ヒート戦に先発出場。第1Q開始早々に3本の3Pシュートや豪快なダンクを叩き込むなど15得点の躍動。チームもドンチッチが29得点11リバウンド10アシスト今季初のトリプルダブルの活躍。今季初の3連勝を飾った。

前回の試合となった10月31日（同11月1日）の敵地グリズリーズ戦では、5戦連続2桁得点は逃したものの、第4Qの勝負所で3Pシュートを沈めて吠えるなど9得点をマーク。チームも復帰戦となったルカ・ドンチッチが44得点の大活躍。この日から開幕したNBAカップで白星発進を決めた。

この日もスタメン出場した八村。第1Q開始直後に左ウイング付近から3Pシュートを沈めて、チーム初得点を飾った。直後にはマーカス・スマートのスチールから速攻でダンクを叩き込んで連続得点。残り8分38秒に左コーナーから3Pシュートを決めた。残り4分16秒に一旦ベンチに下がった。

第2Qはスタートから出場。残り8分58秒のジャンプシュートを決めて2桁得点を飾った。残り2分15秒にベンチに下がった。

第3Qもスタート。残り7分13秒のフックシュートを決めて後半初得点。残り3分32秒にベンチに下がった。

最終Qもスタート出場。残り9分42秒で左ウイング付近から3Pシュートを沈めた。

八村は30分58秒出場。15得点6ビハインド2アシストを記録した。シュートは12本試投で6本成功。FG成功率は50％。3Pシュートは5本試投で3本成功。3P成功率は60％と高確率をキープした。

試合はドンチッチが29得点11リバウンド10アシストと今季初のトリプルダブルでチームをけん引。その他もオースティン・リーブスが26得点11アシストのダブルダブル、途中出場のジェイク・ラレイビアも25得点の躍動し、チームは今季初の3連勝を飾った。