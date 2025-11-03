ドジャースの人気は盤石…1位で+370（4.7倍）だった

今季のワールドシリーズは、ドジャースが4勝3敗でブルージェイズを破り、球団史上初の連覇を成し遂げ幕を閉じた。一夜明けた2日（日本時間3日）、早くも米放送局「FOXスポーツ」が2026年のワールドシリーズ優勝オッズを公開。ドジャースは盤石の人気ぶりとなった。

米スポーツブック専門ポッドキャスト番組「Bear Bets Podcast」が発表した「早すぎる2026年ワールドシリーズ優勝オッズ」。1位はドジャースで+370（4.7倍）となった。

2位はヤンキースで+750（8.5倍）、3位はフィリーズで+1100（12倍）、4位はアストロズとマリナーズが+1300（14倍）で並ぶ。ブルージェイズは10位で+2000（21倍）だった。

ファンは「3連覇が確定」「ドジャースは2026年も制覇する」「その前にドジャースはタッカーと契約するだろう」などの声が。また今季激闘を繰り広げたブルージェイズに対して「リスペクトがない」「私だったらブルージェイズを低く評価しない」「ブルージェイズの+2000はヤバすぎ」「ブルージェイズの打率はMLBトップ、ア・リーグ最優秀勝率、そしてワールドシリーズ第7戦までいったのに。ショックだ」などの意見があった。（Full-Count編集部）