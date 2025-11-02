PSは4勝＆2完投

【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間2日・トロント）

ドジャースの山本由伸投手が1日（日本時間2日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦の9回1死一、二塁のピンチで登板した。満塁のピンチからどうにかゼロに抑えた。NHKの解説を務めていた田口壮氏も驚きを隠せなかった。

気迫のマウンドになった。ドジャースは1点を追う9回1死からロハスのソロで同点に。8回途中から第5戦で先発したスネルが救援登板する総力戦となっていた。9回1死一、二塁でサヨナラ負けのピンチとなると、デーブ・ロバーツ監督は山本を投入。先頭のカークに死球を与えて1死満塁にピンチとなったが、バーショは二ゴロで2死とし、クレメントは中飛に仕留めた。

山本が登場すると、田口氏は「山本投手に頼り切ったシリーズですね」と脱帽した。山本はワールドシリーズ第2戦で9回1失点で完投勝利を挙げると、延長18回にもつれた第3戦は異例のブルペンで準備した。そして崖っぷちの第6戦は6回1失点の粘投。中0日で再びチームを救っている。（Full-Count編集部）