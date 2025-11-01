11月中にホテルに宿泊する予定がある人は多いと思います。ホテルのチェックアウト時、宿泊客にやってほしいことについて、ホテルビースイーツが公式TikTokアカウントで紹介しています。

【豆知識】「えっ…！」 これが、ホテルスタッフが教える“チェックアウト時にやるべきこと4選”です！

公式TikTokアカウントでは「チェックアウトのときにやってくれたらうれしいこと4選」というタイトルの動画を公開。

この動画では、チェックアウト時にやってくれたらうれしいことについて、スタッフが「時間通りにチェックアウトする」「フロントで借りた物を返却する」「忘れ物がないか確認する」「チェックアウトの手続きをしてから帰る」の4つを紹介しています。特に浴室は、忘れ物が見つかりやすい場所だといいます。

この投稿に対し、SNS上では「当たり前すぎ」「これやるの普通じゃないの？」「全て当たり前の事だから気にしてなかったけどできない方がいらっしゃるんですか？」といった声が上がる一方、ホテル勤務の経験者からは「ホテル勤務です！当然と思われますが悲しいことに守られないお客さまもいらっしゃいます」「当たり前って言ってるけどできていない人めちゃくちゃいる（現ビジホフロント）」「前にホテルフロントでアルバイトしていたけどこの当たり前ができない人いる」といった声が上がっています。

ホテルをチェックアウトする際は、忘れ物やフロントへの返却物がないか必ず確認しましょう。