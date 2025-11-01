忙しい毎日の中で、いつも手の込んだ食事をつくるのは大変ですよね。いつもの食事に、ちょっとしたひと工夫を加えるだけでも、食事に秋の訪れを感じることができます。今回は、「賛否両論」店主の笠原将弘さんに、豆苗とシイタケのみそ汁のつくり方を教えてもらいました。簡単なアレンジで、秋の味わいを楽しめるレシピは必見です。

秋の彩りを添えたみそ汁で心と体が満たされる

仕上げにゴマをプラスするだけでコクと香りがアップ。【調理時間：10分】

●豆苗とシイタケのみそ汁

【材料（4人分）】

豆苗 1／2パック

シイタケ 4枚

だし汁 3カップ

A［みそ大さじ3 みりん大さじ1 しょうゆ小さじ1］

いりゴマ（白） 適量



【つくり方】

（1） 豆苗は根元を切り落とし、3等分に切る。シイタケは石づきを除いて薄切りにする。

（2） 鍋にだし汁を入れて中火にかけ、煮立ったら（1）を加えてさっと煮る。

（3） Aを加えて混ぜ、器に盛ってゴマをふる。

［1人分47kcal］

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 計量単位は1カップ＝200ml、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1合＝180mlです