安倍晋三元首相の昭恵夫人（63）が30日、自身のXを更新。トランプ氏へ贈ったプレゼントを公開し反響を呼んでいる。

昭恵夫人は28日「トランプ大統領とお会いしました。主人のことを今も大切に思ってくださり、私にも温かいお言葉をかけていただきました。お忙しい中、ありがとうございました」と来日中のトランプ氏と再会を喜ぶ2ショットを投稿。

この日は「トランプ大統領にプレゼントしたもうひとつのプレゼント」とつづり、トランプ氏と晋三氏が握手をするイラストに「Donald＆Shinzo Eternal frisndship」の文字が添えられたタンブラーと、トランプ氏銃撃事件の際の同氏のイラストに「The golden age of America begins right now.」の文字が添えられたグラスの写真を投稿した。

この投稿が反響。コメント欄には「これは絶対嬉しい。とても大事な友人と描かれて、一緒に飲んでるみたいな気持ちになれそうです。あ、泣きそう…。」「安倍元首相とトランプ大統領の友情を感じる度に今でも涙が出ます」「トランプ大統領、きっと宝物になさると思います。昭恵夫人の温かいお心がジーンと伝わってくるので」「心のこもった贈り物ですね。泣けてきます」などの声が寄せられた。