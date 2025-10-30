10月下旬の昼、都内の閑静な住宅街にある住居の前に1台のタクシーが止まった。なかから降りてきたのは頭に緑のバンダナを巻いた金髪の男性。人気バンドSEKAI NO OWARI（以下、セカオワ）のボーカル・Fukase（40）（以下、深瀬）だ。

彼が帰宅してしばらくすると、同じ住居から現れたのは、モノトーンコーデに身を包み、黒いキャップを深々とかぶった女性。彼女は、インフルエンサーの沢田京海（20）だった。

2人が出入りしていたのは、“セカオワハウス”と呼ばれているシェアハウス。ここはスタジオを兼ねたセカオワメンバー4人の共同生活の場だったが、深瀬以外の3人が既婚者となった今では、主に深瀬が暮らしているという。沢田は、現在ここで彼と同棲生活を送っているのだ。

この新しい恋人は、いったいどのような人物なのだろうか。

「沢田さんは、高校2年生のときに動画サイトTikTokで『トメィトゥ』という愛称で活動を始め、今ではフォロワー140万人を誇る人気TikTokerです。

10代を中心に人気を集めており、現在は森香澄さん（30）や、なえなのさん（24）などが所属する芸能事務所『seju』に在籍しています。CMやYouTubeなどで活躍しており、女優業にも活動の幅を広げています」（芸能ライター）

深瀬といえば、学生時代にメンバーのSaori（39）と交際していたことを雑誌のインタビューで明かしているほか、これまでも数々のタレントとの交際が報じられてきた。

「’13年にアーティストのきゃりーぱみゅぱみゅさん（32）との交際が報じられましたが、’15年に2人は破局。同年にタレントの益若つばささん（40）との熱愛が報じられました。しかし、長年付き合った益若さんとも’21年末に破局したようです」（前出・芸能ライター）

深瀬と沢田には20歳の年齢差がある。2人の関係について、音楽関係者はこう語る。

「沢田さんは、’23年11月にセカオワのライブに行ったことをインスタで発信しており（投稿は現在削除済み）、以前からセカオワのファンだったようです。実際に2人の交際が始まったのは、最近のことだと聞いています」

’23年11月、「超十代チャンネル」というYouTubeチャンネルに公開された動画で、沢田は同年代の女子たちと“恋バナ”を披露している。

「その際『今気になる人はいる？』というお題が出されると、沢田さんは髪で顔を隠すように赤面。周囲から『バレバレ』とはやし立てられると、『何年後かに付き合えたらなって！』と、気になっている男性がいることをほのめかしていましたね」（前出・芸能ライター）

交際が始まった現在では、沢田はセカオワのライブに同行することもあるようだ。前出の音楽関係者が続ける。

「セカオワは、今年の9月20〜21日にアジアツアーの一環で韓国公演を行っています。そして沢田さんも、9月27日のインスタ投稿で韓国を訪れていたことを報告しています（投稿は現在削除済み）」