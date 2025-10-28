スポンサーは計76社、日本企業が20社

ドジャースの今季スポンサー収入が2億ドル（約305億円）を突破する見込みだと分かった。「スポーツ・ビジネス・ジャーナル」が27日（日本時間28日）に報じている。スポンサー収入2億ドル以上は北米プロスポーツ初の快挙となる。

ドジャースは2023年12月に大谷翔平投手と10年総額7億ドル（当時1014億円）の契約を締結すると、以降は日本企業のスポンサーが一気に増加した。SponsorUnitedのデータによると、ドジャースは現在76社のスポンサーを抱えており、そのうち20社が日本企業。新たに加わった6社は、JTB、八海山酒造、伊藤園、二階堂酒造、東映アニメーション、東京エレクトロンだという。

さらに「スポーツ・ビジネス・ジャーナル」によると、ドジャースのスポンサー契約額はMLB平均の5倍にのぼっているという。昨季から3000万ドル（約45億8000万円）増加し、1年で17％の伸び率となった。

また、ドジャースは今季のレギュラーシーズンで401万2470人を動員した。40万人突破は球団史上初。地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」によると、昨季の本拠地1試合あたりの平均チケット収入は429万ドル（約6億5000万円）に達していたという。

ユニホーム売上ランキングでも、ドジャースは球界を席巻している。大谷は3年連続で1位に輝き、フレディ・フリーマン（3位）、ムーキー・ベッツ（4位）、クレイトン・カーショウ（12位）もトップ20入りと人気面でも群を抜いている。（Full-Count編集部）