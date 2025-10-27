ドジャースタジアムで記者会見

ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、ドジャースタジアムでブルージェイズとのワールドシリーズへ向けた記者会見を行った。

まずは、第2戦で完投勝利を飾った山本由伸投手について「由伸に関しては素晴らしかったと思いますし。素晴らしいチームにいいピッチングをしてくれた。自分のパフォーマンスを出して抑えることが大切かと思うので、コンディションを大事にしたいと思います」と絶賛した。

大谷は敵地で行われた24日（同25日）の第1戦でワールドシリーズ1号となる右越え2ラン。25日（同26日）の第2戦では8回の右前打でポストシーズン自己最長に並ぶ5試合連続安打をマークした。

28日（同29日）の第4戦ではワールドシリーズ初登板に臨む。「やっぱり素晴らしい打線を相手に投げる時は、自分のパフォーマンスをしっかり出さないと抑えられないかなというのが大前提にあると思うので。相手の準備をしながら自分のコンディションを大事にしたいと思います」と意気込みを語った。

前回17日（同18日）のブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦では7回途中10奪三振2安打無失点と好投してシリーズ突破に貢献。ここまでポストシーズンでは2試合登板で2勝、防御率2.25。計12回を投げて19奪三振4四球となっている（Full-Count編集部）