ダーツ投げ回避へ…“肩の入れ替え”で習得できる理想の投球フォーム

初心者の子どもたちに野球を教えるうえで、極めて重要なのが投げ方指導だ。腕の力だけに頼ったり肘抜けなどの“悪癖”が付いたりすると、中学や高校など上のレベルになるほど苦労する可能性が高い。3度の全国優勝を誇り、幼児野球の指導にも定評がある学童チーム「多賀少年野球クラブ」の辻正人監督による、理想的な投球フォームが身に付く初心者にお勧めの「投げ方ドリル」を紹介する。

送球や投球に問題を抱えていると、レベルが上がるにつれ試合に出られる可能性は少なくなっていく。辻監督も「投げ方に癖がつくと、経験や年齢を重ねてからでは修正が難しい。ここの部分をアバウトにやってしまう人は多い」と警鐘を鳴らす。

そこで、チームでは野球初心者に理想的なフォームを身につけさせることを重視。ドリルの内容は、まず歩幅を広げ、踏み出し足のつま先を投げる方向に向け、投げる体勢を作る。次にグラブを腰に当て、肩を平行にする。そして、利き腕の角度を90度にして、ボールを持った利き腕を耳の後ろ（右投げなら右耳の後ろ）辺りで構える。

これでトップまでの形は完成。投げる際にはこの状態から肩甲骨を入れ、前の肩を軸に後ろの肩（右投げなら右肩）が追い越すように回転させる。辻監督は「正面を向いて投げるとダーツ投げになるので。肩をしっかり入れることも大事です」と説明する。

子どものうちに理想のフォームを身に付けておけば、長くプレーできる可能性も高まる。指導者は癖のないフォーム作りを意識して子どもたちを指導したい。（First-Pitch編集部）