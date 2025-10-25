SNSの投稿、仕事のメール、ちょっとした日記…。文章を書く機会は、想像以上に身近なものです。どうせなら、もっと伝わる文章が書けたら…そう思ったことはありませんか？ 今回は、書籍『書く仕事がしたい』『本を出したい』の著者でライティングゼミを主宰する佐藤友美（さとゆみ）さんに、「書く力をつけるメリット」や「文章力を上げる2つのコツ」、AI時代に「人間にしか書けない言葉」の見つけ方を伺いました。

文章が書けると「人生がもう1つ増える」

さとゆみさんの著書『書く仕事がしたい』は、ライターを目指す人だけでなく、書くことに興味がある多くの人にとって学びの多い一冊です。書くことを仕事にしていなくても、文章が書けるようになると、どんないいことがあるのでしょうか。

【写真】さとゆみさんの作業机

「書くことで人の心を動かせられれば、たくさんのことができるんです。たとえば、プロのライターが文章でお手伝いできることは、集客や営業、ブランディング、信頼感の醸成など、いろいろあります。でも、私がいちばんすごいと思っているのは、書くことによって自分自身を発見できること。多くの方は『考えてから書く』と思っていますが、じつは逆で、『書くから考えられる』んです」（さとゆみさん、以下同）

書くことで「私、こんなことを考えていたんだ」と、自分でも知らなかった考えや気づきに出合うことがあるのだとか。

「これって、ただ生きているだけでは気づけなかった、もう1つの自分の人生を発見するようなもの。自分は1人しかいないけれど、文章を書くことで人生が増えるような感覚です。これが書くことの最大の醍醐味だと思っています」

うまい文章の第一歩は、「文章のゴール」を意識すること

いざ文章を書くとなると、「うまく書けるか不安」「なにから書けばいいかわからない」と、苦手意識を持つ人も少なくありません。そんな方に向けて、すぐに実践できるアドバイスを教えてもらいました。

「すべての文章には必ずゴールがあるはずです。たとえば、LINEで『今日牛乳買ってきて』と送るなら、ゴールは『牛乳を買ってきてもらうこと』ですよね。文章を読んだ人の行動や考え、気持ちにどんな変化を起こしたいのか。文章がなかったときとあったときで、生まれる差分が大事なんです」

だから、文章を書くときは必ず「今回のゴールはなんだろう？」と意識することが大切なのだそう。

「上司に送るメールひとつとっても、ゴールは全部違うはずです。このメールで返事がほしいのか、判断が求めたいのか、それともただ読んでもらいたいのか。ゴールをはっきりさせるだけで、文章は格段にわかりやすくなりますよ」

「AIには書けないこと」に価値がある

もうひとつのコツは、「AIには書けないことを書く」ということ。これからの時代にますます重要になるスキルだと、さとゆみさんは話します。

「私は仕事でAIをかなり活用していますが、使い倒してみて実感したのは、人間にしか書けないことが確かにある、ということでした。それは、『あなたの立場や経験からしか生まれない、あなただけの言葉』なんです」

たとえば、セミナーの感想を送るとき、「先生のお話の〇〇という部分が、自分の仕事に置き換えるととても響きました。すぐやってみたいと思います」という一文を添える。これは、その場にいた人にしか書けない内容です。

「こうした、“あなただから書けること”が、これからの文章における価値になっていくと思います。展示会のレポートでも、『すごく人気でした』だけではなくて、『子どもたちがたくさんいて、この展示がとても盛り上がっていました。お母さんたちは、こんな話をしていましたよ』といった記述があれば、それはその場にいた人にしか書けない、貴重な情報になりますよね」

書くことで、五感が研ぎ澄まされる

「あなただから書けること」を意識すると、日々の過ごし方にも変化が生まれると、さとゆみさんは言います。

「書こうと思うと、ぼーっと生きていられなくなりますよね（笑）。物事をよく観察するようになるし、目も見開くし、耳もちゃんと澄ませるし、五感が研ぎ澄まされていくんです」

観察力が磨かれることで、文章に厚みが生まれるだけでなく、自分の感受性にも気づけるようになる。

「書くことは観察することから始まります。それもまた、人生を豊かにしてくれる力になると思っています」

※ この記事は2025年7月にvoicyチャンネル「明日のわたし研究所 by ESSE」で放送した内容を再編集して記事化しています