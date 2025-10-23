山本舞香、夫・マイファスHiroと付き合いたて当時の裏話
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は21日、“真実の愛”か“欲望の金”か、究極の選択の中で人間の本性が暴かれる恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン２』の第６話を放送。さらに放送終了後より、無料見逃し配信を開始した。
本番組では、“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送る。参加者たちは事前に、“愛”か“金”か、自らの欲しいものを選択。選んだ“正体”を隠したまま生活を共にし、互いが何を本当に求めているのか、恋愛感情と駆け引きの中で探り合っていく。『ラブキャッチャージャパン２』では、前シーズンを大幅に超える賞金1,000万円を懸けた戦いとなり、駆け引きはさらに熾烈に。最後に愛を、あるいは金を手に入れるのは誰なのか？恋模様と葛藤の中で、人間の本性が浮き彫りになる恋愛リアリティーショーとなっている。
スタジオMCは、見取り図の盛山晋太郎とリリー、木村昴、山本舞香、とうあが務める。今シーズンでは、石垣島を舞台に、あやな（26歳／タレント）、うらら（25歳／レースアンバサダー）、えみり（26歳／会社員）、さくら（28歳／インフルエンサー）、サリオ（31歳／女優・バレエ講師）の女性メンバー５名と、いぶき（24歳／YouTuber）、かいり（25歳／俳優）、たつや（21歳／俳優）、ためくに（37歳／起業家）、まさお（24歳／経営者）の男性メンバー５名が参加している。
第６話では、女性メンバーが希望する男性とのデートに出かける。思いを寄せる元アイドル・さくらに選ばれなかったYouTuberのいぶきは、家でひとり待つことに。以前さくらが「前髪がある人が好き」と話していたことを思い出し、いぶきは前髪を作って再びアピールした。
スタジオトークでは、いぶきの行動をきっかけに「自分の好みに合わせてくれる男性は好きか」という話に。山本は、夫であるMY FIRST STORY・Hiroについて「付き合いたての頃、前髪を下ろしている人が好きって言ったら、ライブでもずっと下ろしてくれていた」と明かし、スタジオを沸かせていた。
『ラブキャッチャージャパン２』第６話は「ABEMA」にて配信中。全話無料で楽しめるので、ぜひチェックを。
（C）AbemaTV,Inc.
本番組では、“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送る。参加者たちは事前に、“愛”か“金”か、自らの欲しいものを選択。選んだ“正体”を隠したまま生活を共にし、互いが何を本当に求めているのか、恋愛感情と駆け引きの中で探り合っていく。『ラブキャッチャージャパン２』では、前シーズンを大幅に超える賞金1,000万円を懸けた戦いとなり、駆け引きはさらに熾烈に。最後に愛を、あるいは金を手に入れるのは誰なのか？恋模様と葛藤の中で、人間の本性が浮き彫りになる恋愛リアリティーショーとなっている。
第６話では、女性メンバーが希望する男性とのデートに出かける。思いを寄せる元アイドル・さくらに選ばれなかったYouTuberのいぶきは、家でひとり待つことに。以前さくらが「前髪がある人が好き」と話していたことを思い出し、いぶきは前髪を作って再びアピールした。
スタジオトークでは、いぶきの行動をきっかけに「自分の好みに合わせてくれる男性は好きか」という話に。山本は、夫であるMY FIRST STORY・Hiroについて「付き合いたての頃、前髪を下ろしている人が好きって言ったら、ライブでもずっと下ろしてくれていた」と明かし、スタジオを沸かせていた。
『ラブキャッチャージャパン２』第６話は「ABEMA」にて配信中。全話無料で楽しめるので、ぜひチェックを。
（C）AbemaTV,Inc.