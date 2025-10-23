『ボボボーボ・ボーボボ』完全新作の舞台来年6月上演 シアターGロッソで主演は加藤将が続投
舞台『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ』（ボボステ）の完全新作『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ 〜因縁！鼻毛！決戦！〜』が、2026年6月12日よりシアターG ロッソにて上演されることが決定した。主演・ボボボーボ・ボーボボ役は、前作で圧巻の存在感と熱演を見せた加藤将が続投する。
【写真】そこから顔出すの！？衣装も完全再現…舞台『ボーボボ』の様子
前作では、原作お馴染みのギャグやバトルに加え、舞台ならではの演出、歌やダンスを交えて、ボーボボならではのハジけた世界観を舞台上で見事に再現。完全新作の本作では、不条理ギャグの世界観をベースに、ヒーローショー準専用劇場であるシアターG ロッソの舞台装置ならではの、迫力あるバトルアクションを展開していく。
脚本・演出は前作に引き続き、川尻恵太（SUGARBOY）が担当。舞台『モブサイコ１００』シリーズや、体内活劇「はたらく細胞」 シリーズなど独特のセンスを武器に数多くの舞台の脚本・演出を担当してきた川尻が、再び「ボーボボ」の世界観を完全新作舞台でハジけさせる。
『ボボボーボ・ボーボボ』は、2001年〜07年まで『週刊少年ジャンプ』にて約6年間連載していたギャグ漫画が原作。西暦300X年、全世界を支配する皇帝は、国民全てをボーズにすべく「毛狩り」を開始する。そんな世に一人の男・ボボボーボ・ボーボボが現れ、究極の拳法「鼻毛真拳」を使い、人類の髪の毛の自由と平和を守るため戦うストーリー。
『ドラゴンボール』『ジョジョの奇妙な冒険』『遊☆戯☆王』など他作品のパロディがあり、不条理なギャグバトルを展開するのが見どころのひとつで人気を博し、コミックスは『ボボボーボ・ボーボボ』が全21巻、第2部となる『真説ボボボーボ・ボーボボ』が全7巻で累計700万部を突破。テレビアニメが03年〜05年までテレビ朝日で放送された。
【写真】そこから顔出すの！？衣装も完全再現…舞台『ボーボボ』の様子
前作では、原作お馴染みのギャグやバトルに加え、舞台ならではの演出、歌やダンスを交えて、ボーボボならではのハジけた世界観を舞台上で見事に再現。完全新作の本作では、不条理ギャグの世界観をベースに、ヒーローショー準専用劇場であるシアターG ロッソの舞台装置ならではの、迫力あるバトルアクションを展開していく。
『ボボボーボ・ボーボボ』は、2001年〜07年まで『週刊少年ジャンプ』にて約6年間連載していたギャグ漫画が原作。西暦300X年、全世界を支配する皇帝は、国民全てをボーズにすべく「毛狩り」を開始する。そんな世に一人の男・ボボボーボ・ボーボボが現れ、究極の拳法「鼻毛真拳」を使い、人類の髪の毛の自由と平和を守るため戦うストーリー。
『ドラゴンボール』『ジョジョの奇妙な冒険』『遊☆戯☆王』など他作品のパロディがあり、不条理なギャグバトルを展開するのが見どころのひとつで人気を博し、コミックスは『ボボボーボ・ボーボボ』が全21巻、第2部となる『真説ボボボーボ・ボーボボ』が全7巻で累計700万部を突破。テレビアニメが03年〜05年までテレビ朝日で放送された。