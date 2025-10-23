1試合3発＆7回途中無失点の離れ業

大谷翔平投手が投打で無双した17日（日本時間18）のブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦の日本での視聴者数が1026万ビューを記録した。メジャーリーグ機構（MLB）が22日（同23日）に発表した。

異次元の活躍だった。「1番・投手兼指名打者」で出場した大谷は初回に3者連続三振をマークするとその裏に先頭打者弾。さらに4回には右翼場外への特大弾、7回にもバックスクリーン左にぶち込んだ。最後は佐々木朗希投手が締め、2年連続のワールドシリーズ進出を決めた。

地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のビル・シャイキン記者は「去年行われたドジャース対ヤンキースのワールドシリーズの（1試合あたりの）平均視聴者数は1580万ビューだった」と説明。「ブルージェイズ対マリナーズのア・リーグ優勝決定シリーズは米国とカナダ合わせて（1試合あたり）平均1500万ビューだった」と綴った。

さらに、「ドジャースがナ・リーグ優勝決定シリーズで突破を決めた試合の（ショウヘイ・オオタニが3本塁打、10奪三振をマークした試合）日本での視聴者数は約1030万ビューだった」とコメント。続けて「（米国の人口は日本の3倍だ）」と驚いていた。（Full-Count編集部）