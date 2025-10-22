当日販売分あります！ 「白髭のシュークリーム工房」からトトロが主役のハロウィン限定スイーツが3種類登場

トトロのシュークリームを販売する「白髭のシュークリーム工房」から可愛いハロウィンスイーツが数量限定で登場。秘密の製造工程を見られるのは食べログマガジンだけ！

2025年はトトロと一緒にトリック・オア・トリートしよ！

ハロウィンの日が近づき、かぼちゃやゴーストをモチーフにした飾り付けやフードで街が賑わいを見せるこの季節。世界で唯一ジブリ公認で「トトロのシュークリーム」を販売する洋菓子店「白髭のシュークリーム工房」からも限定スイーツが発表されました。

販売するのは、ハロウィンを楽しむトトロたちを表現した全3種のお菓子。特製マグカップに入った「トトロのパンプキンプリン」2,300円、特製マグカップ付きの焼き菓子セット「白髭ハロウィンボックス」3,500円、クッキーの詰め合わせ「なかよしトトロとコウモリ」500円です。

「白髭のシュークリーム工房」から3つのハロウィン限定お菓子が登場！

気になる予約状況について「トトロのパンプキンプリン」は即日完売のため既に終了、「白髭ハロウィンボックス」は残数が少なくなってきているものの予約可能、「なかよしトトロとコウモリ」は追加製造決定のため余裕あり、とのこと。（10月22日時点）

また、販売期間中は各日若干数の店頭販売分を用意するそうなので、まだチャンスが！ ということで、今回は注目の限定商品のお話をうかがいにアトリエにお邪魔してきました。

1. 3層プリン・練り切り・かぼちゃあんの組み合わせがおいしくて楽しい「トトロのパンプキンプリン」

「トトロのパンプキンプリン」2,300円

特製マグカップの中にさまざまなお菓子を閉じ込めた「トトロのパンプキンプリン」。その制作工程はまるでパフェを作っているかのよう！

3層の一番下でプリンを支えるのはコーヒームース

まず、土台となるのは牛乳たっぷりのミルクコーヒーと北海道産生クリームで作るまろやかなコーヒームースです。

真ん中の層にはたっぷりのかぼちゃプリン

中段は、北海道産かぼちゃを皮ごと使用したかぼちゃプリン。ホクホクとした食感を出すため白あんをブレンドします。

一番上の層にはツヤツヤのチョコレートソース

上段には、ココアパウダーと生クリームをベースにしたチョコレートソースをかけます。

かぼちゃあんの中には生クリームも潜んでいます

トップのかぼちゃあんには、滑らかさを出すためこちらにも白あんを混ぜています。

練り切りトトロがかぼちゃプリンの上に着地する瞬間。心なしか緊張の面持ちに見えます

トトロとミニトトロの練り切りは求肥状にした白玉粉と白あんがベース。一つ一つ手作りしているので表情の違いが楽しめます。

ジャック・オー・ランタンを見つめる姿は、食べるのがもったいないほどキュート

最後はかぼちゃあんにかぼちゃの種をのせ、チョコレート製のジャック・オー・ランタンを添えて冷やし固めれば、愛らしい姿のプリンが完成！

さまざまな味わいが楽しめてボリュームもたっぷり。十分な満足感を得られるご褒美プリンです

いただいてみると、3層プリンは甘さと食感のバランスが絶妙。かぼちゃプリンのほっくりとした風味がコーヒームースの香ばしさを引き立たせています。

練り切りトトロとかぼちゃの風味がマッチしていて、和菓子のような印象も受けました。アルコール不使用なので、老若男女問わず食べやすいのもポイントです。

2. 今しか出合えない焼き菓子6種のアソート「白髭ハロウィンボックス」

「白髭ハロウィンボックス」3,500円

お次は「白髭ハロウィンボックス」。普段は販売していない焼き菓子を特製マグカップとともに詰め合わせた商品です。懐かしさを覚えるような味わいを意識した全6種類が入っています。

トトロの型でくり抜いてから、別の金型を使って顔や胸の模様を付けます

かぼちゃトトロクッキーは、かぼちゃのペーストとパウダーを生地に練り込んでトトロの姿に焼いたクッキー。

キャラメルケーキ

キャラメルケーキは、イチジクと洋梨を混ぜたリッチな味わいのパウンドケーキ。

ダックワーズ

ダックワーズは、甘さ控えめの生地でアーモンド味のバタークリームをサンド。

左上から時計回りにスノーボールクッキー、ガトーショコラ、かぼちゃトトロクッキー、キャラメルケーキ、ダックワーズ、フィナンシェ

さらに、くるみ入りのスノーボールクッキー、ガーナ産クーベルチュールチョコレートを使用したガトーショコラ、発酵バターで作る生地にアーモンドとヘーゼルナッツを入れたフィナンシェがアソートになっています。

ハロウィン仕様の特別パッケージです

ボックスには、“白髭のパティシエ”がトンガリ帽子を被ったファニーで可愛いイラストをプリント。

パッケージはアトリエで1枚ずつ手作りしています

シルクスクリーンを使って手作業で作成しているので、1枚ずつ風合いが微妙に異なっている点にも注目です。

ボックスから取り出す瞬間もワクワク！

ミニトトロ見ーつけたっ！

特製マグカップはトトロのパンプキンプリンと同じもの。底にはミニトトロの姿があり、細部まで可愛いカップです。

3. 知っていたらトトロ通？なコウモリも入ったクッキーアソート「なかよしトトロとコウモリ」

「なかよしトトロとコウモリ」500円

「なかよしトトロとコウモリ」はミニトトロのかぼちゃクッキーと紫芋クッキー、コウモリのチョコレートクッキーを1枚ずつ詰め合わせた商品。

焼きたてのクッキー

かぼちゃクッキーと紫芋クッキーには塩を入れていないので、素材の味をしっかりと楽しめるのが特徴です。

このコウモリ、マニアならピンと来るはず？

また「となりのトトロ」でコウモリ？と思うかもしれませんが、コウモリクッキーは映画のオープニングに一瞬出てくるコウモリをモチーフにしています。

大人も喜ぶ甘さと塩気のバランスの取れた味わい

ブラックココアとココアパウダーをブレンドし、バターも無塩と加塩をブレンドすることで、甘さと塩気、食感のバランスを整えています。

ワンコインで購入できるのがうれしい

マイルドな甘さのかぼちゃクッキーと紫芋クッキー、甘塩っぱいコウモリクッキーの組み合わせがバランス良く、ワンコインでありながら満足感の高いセットに。定番商品の「トトロクッキー」とは異なる味わいなので、常連の方にもぜひ食べてほしいそうです。

どの商品も普段は食べられないお菓子ばかりで特別感が満載！ 2025年のハロウィンは、可愛いトトロのお菓子を食べておいしく楽しく過ごしてみるのはいかがでしょうか？

■ハロウィン商品概要

「トトロのパンプキンプリン」2,300円 ※代田店のみ販売（販売日：10月25日・26日・30日・31日）

「白髭ハロウィンボックス」3,500円（販売日：10月25〜31日）

「なかよしトトロとコウモリ」500円（販売日：10月22〜31日）

※予約は店舗へ電話の上、購入希望商品と個数・受取店舗・受取日時をお伝えください

※価格はすべて税込

＜店舗情報＞◆白髭のシュークリーム工房住所 : 東京都世田谷区代田5-3-1 1FTEL : 03-5787-6221＜店舗情報＞◆白髭のシュークリーム工房 吉祥寺店住所 : 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-7-5TEL : 0422-26-6550

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！

https://www.instagram.com/tabelog/

文：平石紗代、食べログマガジン編集部

写真：佐藤潮

The post 当日販売分あります！ 「白髭のシュークリーム工房」からトトロが主役のハロウィン限定スイーツが3種類登場 first appeared on 食べログマガジン.