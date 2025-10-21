「感染症」で離脱していたと説明

ドジャースの“元守護神”がワールドシリーズで復帰する可能性が高まってきた。地区シリーズ途中からロースターを外れていたタナー・スコット投手が20日（日本時間21日）、記者団の取材に「随分と身体の調子がいい」と復帰に自信を見せた。

スコットはレギュラーシーズン9月26日（同27日）のマリナーズ戦を最後に登板はなく、フィリーズとの地区シリーズ第4戦前からロースターを外れていた。ロバーツ監督は「私の理解する限りでは、下半身にできた膿瘍の切除を行ったとのことだ。小さな処置だ」と説明していた。

20日（同21日）に取材に応じたスコットは「詳細には言わないけど、感染症だった。バッドタイミングだった。（復帰できるので）投げ続けたい」と離脱の理由について明かした。現在のコンディションについて「間違いなくフィリーズとのシリーズと比べて、随分と身体の調子がいい」と万全であることをアピールした。

レギュラーシーズンではチーム最多23セーブを挙げた一方で、セーブ失敗もメジャー最多の10回を数えた。後半戦は16登板で0勝2敗、防御率6.92と不振に陥った。前回登板から1か月も感覚が空くが「問題はない」と強調。その理由を「プレーオフの雰囲気は違うからだ」と語った。

ポストシーズンでは佐々木朗希投手が抑えとして台頭しており、その役割が注目されるスコット。今季から4年7200万ドル（約109億円）でドジャースに加入し、2年連続のワールドシリーズ制覇へ最後のピースとなるだろうか。（Full-Count編集部）