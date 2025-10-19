お酒ともご飯とも相性ぴったりのナス。秋はとくに皮がやわらかく、みずみずしいため、さっと炒めるだけで絶品おかずが完成します。今回は、秋ナスを使った簡単でおいしいレシピを、人気和食店「賛否両論」の店主を務める笠原将弘さんに、詳しくお聞きしました。

甘辛いタレとナスが相性抜群

甘辛味をまとった絶品ナスにご飯もお酒もすすむ！ 【調理時間：10分】

●ナスのキンピラ

【材料（4人分）】

ナス 3個

ゴマ油 大さじ1と1／2

A［酒大さじ3 しょうゆ大さじ2 砂糖大さじ1］

粉山椒 少し

いりゴマ（白） 適量



【つくり方】

（1） ナスはヘタを除いて細切りにし、さっと洗って水気をきる。

（2） フライパンにゴマ油を中火で熱し、（1）をしんなりするまで炒める。A、粉山椒を加えて炒め合わせ、汁気がなくなったらゴマをまぶす。

［1人分

77

kcal］

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 計量単位は1カップ=200ml、大さじ1=15ml、小さじ1=5ml、1合=180mlです