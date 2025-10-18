40Âå5¿ÍÊë¤é¤·¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¿©Âî¡×¡£¤Ê¤Ë¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¤Ä¤¯¤ì¤ë¡¢¤«¤éÍÈ¤²¤¬ºÇ¶¯¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ
mina¤µ¤ó¤ÏÀ°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î»ñ³Ê¤ò¤â¤Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¡£É×¡¢¹â¹»À¸¡¢Ãæ³ØÀ¸¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤È5¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¼Êý¤Ëµ¢Âð¤·¤Æ¤¹¤°Í¼¿©¤ò¤Ä¤¯¤ê»Ï¤á¤ëË»¤·¤¤Æü¡¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍÈ¤²ÎÁÍý¤ËÊØÍø¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥º
¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï3¿Í¤È¤â¿©¤ÙÀ¹¤ê¡£¤ª¤Þ¤±¤ËÍâÆü¤Î¤ªÊÛÅö¤Ë¤â»È¤¤²ó¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÎÌ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤éÂçÊÑ¤Ç¤¹¡×¡Êmina¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¸¥Î©¤ÏÊ¿Æü5ÆüÊ¬¤ò¤¶¤Ã¤¯¤ê·è¤á¤Æ¡¢½µËö¤Ë¿©ºà¤ò¤Þ¤È¤áÇã¤¤¡£ºÇ¶á¤Ï¿·¤·¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤«¤é¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¸¥Î©¤ò¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ç²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡Ö°ÊÁ°¤ÏÎÁÍýËÜ¤ò¸«¤Æ¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤é¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÌÜ¿·¤·¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤ò¼¨¤µ¤º¡¢¡È¤Û¤«¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¡É¤È¸À¤¤½Ð¤¹»ÏËö¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤ª½õ¤±¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö¤«¤éÍÈ¤²¡×¡ª»Ò¤É¤â¥¦¥±¤âÈ´·²
º£¤Ï¡¢É¬¤º¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Å´ÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤ó¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦mina¤µ¤ó¡£Ãæ¤Ç¤âÉÑÈË¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¤«¤éÍÈ¤²¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍÈ¤²Êª¤ÏÌÌÅÝ¡¢¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¡ÈÍÈ¤²¤ë¤À¤±¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Æù¤òÀÚ¤ê¡¢¹ç¤ï¤»¤¿Ä´Ì£ÎÁ¤ËÄÒ¤±¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤Ð»Å¹þ¤ß¤Ï´°Î»¡£»Å»ö¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¡¢·Ú¤¯Ê´¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¤Ò¤¿¤¹¤éÌý¤ÇÍÈ¤²¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡£¶ËÃ¼¤ÊÏÃ¡¢Èè¤ì¤ÆÆ¬¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ê¤Ë¤â¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤â¥é¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¤«¤éÍÈ¤²Æù¤Î»Å¹þ¤ß¤Ï¡¢Á°Æü¤Ë¤¹¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£½Ð¶ÐÁ°¤Ë¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ä«¿©¤Ä¤¤¤Ç¤Ë²¼¤´¤·¤é¤¨¡£
¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»Å¹þ¤ó¤Ç¤ª¤±¤Ð¡¢°ì°Â¿´¡£¡Èº£Æü¤Ï¤â¤¦¥à¥ê¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÆü¤Ç¤â¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤«¤éÍÈ¤²¤¬¤¢¤ë¡ª¤È»×¤¨¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¥ì¥ó¥¸¥¬¡¼¥É¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¡£¥µ¥Ã¤È¿¡¤¤¤Æ±ø¤ì¤Ï¤¿¤á¹þ¤Þ¤Ê¤¤
¡ÈÍÈ¤²¤ë¤À¤±¡É¤Î¥é¥¯¤µ¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢ÅâÍÈ¤²¤Ï½µ1²óÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÆü¤â½µ¤ËÈ¾Ê¬¤ÏÍÈ¤²Êª¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦mina¤µ¤óÂð¡£Ìý¤ò¤è¤¯»È¤¦¤Ö¤ó¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼þ¤ê¤ËÌý¤¬Èô¤Ó»¶¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥ì¥ó¥¸¥¬¡¼¥É¤ÏÉ¬¿Ü¡£Belca¤Î¤â¤Î¤Ï¥»¥é¥ß¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿åÀö¤¤¤ä·Ú¤¤¿å¿¡¤¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËÌý¤¬Íî¤È¤»¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¤Ç¤¹¡£»È¤¤»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢ÍÈ¤²Êª¤Î¸å»ÏËö¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¤Ê¿Æü¤ÎÍ¼¿©¤Å¤¯¤ê¡£mina¤µ¤ó¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Î¹¥Êª¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¡ÖÍÈ¤²¤ë¤À¤±¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹©É×¤Ç¾è¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£