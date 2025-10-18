ºå¿ÀÆüËÜS¿Ê½Ð¤Î¡È±¢¤ÎMVP¡É¤Ï¡©¡¡OB¤¬¾Î¤¨¤¿¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¡Ö¥·¥ê¡¼¥ºÁ´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤ò·è¤á¤¿¡×
Âè1Àï¤ÇÎ¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Î6²ó¡¢ÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Î¸Æ¤Ó¿å¤Ë
¡¡ºå¿À¤Ï17Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿DeNA¤È¤ÎCS¡Ê¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ËÂè3Àï¤Ë4-0¤Ç¾¡¤Á¡¢3Ï¢¾¡¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£MVP¤Ë¤ÏÂè2Àï¤Î±äÄ¹10²ó¤ËÊü¤Ã¤¿¥µ¥è¥Ê¥é2¥é¥ó¤ò´Þ¤á¡¢3»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.667¡Ê9ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ¡Ë¤ÎÌÔÂÇ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢OB¤¬Áª¤ó¤À¡È±¢¤ÎMVP¡É¤Ï¨¡¨¡¡£
¡ÖÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢MVP¤Ë¿¹²¼¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âè2Àï¤Î¥µ¥è¥Ê¥é2¥é¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âè1Àï¤Ç¤â6²ó¤ËÊü¤Ã¤¿ÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤¬·è¾¡ÂÇ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌµÎà¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤³¤¦É¾¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ëºå¿À¤ä²£ÉÍ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ê¤É¡¢4µåÃÄ¤ÇÊá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦Ìî¸ý¼÷¹À»á¤À¡£
¡¡Âè3Àï¤â¤·¤«¤ê¡£¿¹²¼¤ÏÁê¼ê¤ÎÀèÈ¯¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥±¥¤Åê¼ê¤ò¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó18ÂÇ¿ô¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ÈÂç¤Î¶ì¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½é²ó1»à°ìÎÝ¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç»àµå¤ò¼õ¤±½ÐÎÝ¡£Â³¤¯º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤ÎÀèÀ©3¥é¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£3²ó1»à°ìÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç¤â¥±¥¤¤«¤é¡¢1µå¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬Íè¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Î¸Æ¤Ó¿å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥±¥¤¤¬¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤Ï1ËÜ¤â¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿¹²¼¤ò¡¢Âè1Àï¤ÈÂè2Àï¤Î³èÌö¤ò¸«¤Æ°Û¾ï¤Ë·Ù²ü¤·¡¢¡È½ý¸ý¡É¤ò¹¤²¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹²¼¤ÎÌöÆ°¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤À¤¬¡¢Ìî¸ý»á¤Ë¡È±¢¤ÎMVP¡É¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¶áËÜ¡Ê¸÷»Ê¡Ë³°Ìî¼ê¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡ÖÂè1Àï¤Î»°ÅðÀ®¸ù¤¬¡¢¤³¤ÎCSÁ´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤ò·è¤á¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¶áËÜ¤ÏÂè1Àï¤ÇÎ¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç´°àú¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿DeNAÀèÈ¯¡¦Åì¹î¼ùÅê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢ÀèÆ¬¤ÇÍ··âÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Á½ÐÎÝ¡£ÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¤ÎÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ÇÆó¿Ê¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯¿¹²¼¤Î½éµå¤Ë»°Åð¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¹²¼¤Ï3µåÌÜ¤òÃæÁ°¤Ë±¿¤Ó¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÂÔË¾¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿Àï½Ñ¤ÇÀï¤¤È´¤±¤¿¤³¤È¤¬¶¯¤ß¡×
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç2°Ì¤ÎDeNA¤Ë13¥²¡¼¥à¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿ºå¿À¤À¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤«¤éCSÂè1Àï¤Þ¤Ç¡¢Ãæ12Æü¤Î´Ö³Ö¤¬¶õ¤¡¢»î¹ç´ª¤ÎÁÓ¼º¤¬°ìËõ¤ÎÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡£Ìî¸ý»á¤Ï¡ÖÄ¹¤¤¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤Ï¡¢Åê¼ê¤è¤ê¤âÂÇ¼Ô¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢Âè1Àï¤Ç¤Ïºå¿ÀÂÇÀþ¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«²Ð¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µ¡Æ°ÎÏ¤òÍí¤á¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÎÀï¤¤Êý¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè3Àï¤Ç¤â¡¢¶áËÜ¤Ï½é²óÀèÆ¬¤Ç¥±¥¤¤«¤éº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Á½ÐÎÝ¡£¿¹²¼¤Î»àµå¡¢º´Æ£µ±¤ÎÀèÀ©3¥é¥ó¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö½é²óÀèÆ¬¤Î¶áËÜ¤Ë¥Ý¥ó¤È¥Ò¥Ã¥È¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºå¿À¤ÏÀª¤¤¤Å¤¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤À¤Ã¤¿DeNA¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤éÀº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌî¸ý»á¤Ï²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡ºå¿ÀÂÇÀþ¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤â¡¢4Ç¯Ï¢Â³6²óÌÜ¤ÎÅðÎÝ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿1ÈÖ¡¦¶áËÜ¤¬½ÐÎÝ¡¢º£µ¨Î¾¥ê¡¼¥°¤òÄÌ¤¸ÃÇ¥È¥Ä¤Î44µ¾ÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿2ÈÖ¡¦ÃæÌî¤¬Á÷¤ê¡¢¿¹²¼¡¢º´Æ£µ±¡¢Âç»³¤Î¶¯ÎÏ¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÇÆÀÅÀ¤¹¤ë¤Î¤¬¡È²«¶â¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼é¤Ã¤Æ¤âÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¾å¡¢»î¹ç½ªÈ×¤òµÚÀî²íµ®Åê¼ê¡Ê¥·¡¼¥º¥óËÉ¸æÎ¨0.87¡Ë¡¢ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡ÊÆ±0.17¡Ë¡¢´äºêÍ¥Åê¼ê¡ÊÆ±2.10¡Ë¤Î¡È¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¡É¤ÇÄù¤á¤¿¡£¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿Àï½Ñ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¤È´¤±¤¿¤È¤³¤í¤¬¡¢ºå¿À¤ÎºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌî¸ý»á¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤ËÀÐ°æ¤ÏNPB¿·µÏ¿¤Î50»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Çº£µ¨¤ò½ª¤¨¡¢¤³¤ÎCS¤âÁ´3»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·Áê¼ê¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ìî¸ý»á¤Ï¡ÖµÚÀî¡¢ÀÐ°æ¡¢´äºê¤Î°ÂÄê´¶¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎJFK¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¡£·ë¶ÉCS¤âÅÚ¤Ä¤«¤º¤ÇÆÍÇË¤·¤¿ºå¿À¡£2Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ø¡¢º£¤Î¤È¤³¤í»à³Ñ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¡ÊµÜÏÆ¹µ× / Hirohisa Miyawaki¡Ë