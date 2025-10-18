なぜ、日本の賃貸住宅はどこも同じような“味気ない”顔をしているのか――。かつて街の風景を豊かにしていた、大家のこだわりが詰まった個性的なアパートは姿を消しました。その背景には、バブル崩壊後の経済がもたらした、すべてを効率と利回りだけで判断する住宅の「ファスト化」があると、建築エコノミスト・森山高至氏は指摘します。本記事では、同氏の著書『ファスト化する日本建築』（扶桑社）より、現代日本の賃貸住宅建設の裏側に迫ります。

マンション低層階のファスト化

バブル期の土地価格の上昇による経済的過熱と、その後のバブル崩壊による急激な土地価格の下落による停滞は、余裕のある開発よりも、拙速な開発資金の回収のほうが優先し、建設費用の中に商品的価値や販売不能な床面積の排除の傾向を呼ぶことになる。

駐車場の不足したマンションや管理人不在のマンションが増え、一階の入り口ホールも小さくし、エレベーターも必要最小限の台数に減らし、とにかく販売可能な分譲戸建てを一階の端まで増やしていくようなプランニングが推奨された。

そこでは当然のことながら、管理の必要な植栽はなくなり、かつての高級マンションを真似たロビーにおける坪庭などもない。同時に敷地周辺の道路に面したテナント誘致といった配慮もなくなるため、すべてが裏側のようなデザインされない設計となっていく。

敷地周囲に通行人からの目線をさえぎる植栽も塀もないため、一階の道路に面した住戸では、プライバシー確保のために、バルコニー前に檻のような金属の縦格子や目隠しパネルなどで隠さなければならない始末である。

こうした集合住宅はバブル後の経済停滞状況下での住宅取得者に向けて、販売価格を下げるための努力ともいえなくもないが、同じ高層マンションの中で高層階と低層階で販売時の時点で購入価格が如実にさらされてしまい、コミュニティ形成上にも心理的な階層差があらかじめ埋め込まれるという弊害が生じることになる。

賃貸住宅のファスト化

さらに酷いのが投資用、事業用マンション設計やデザインのファスト化である。長い不況下で金融資産への金利は0.01パーセントを切るようなところまで下落し、大金を銀行に預けていても振り込みや利用手数料でマイナスになってしまうという実情の中で、投資利回りが5％、10％を謳い、多くの人々に訴求してきたのが、賃貸マンション投資である。

若いうちなら自分や家族が居住するための住宅ではなく、まだ多くの金融資産をもつ資産家ではなくとも、賃貸で家賃収入を得ることができるという、不動産事業に幅広く投資を呼びかけることがブームとなった。また、そのような賃貸アパートやマンション投資により、生活費を稼ぐ専業大家さん、会社に知られることなく本業以上の収入を副業で得るサラリーマン大家さんなどを、ことさら持ち上げ、そこに集うサロンビジネスなどに注目が集まった。

そうした不動産投資は、個人で可能な借り入れ限度もあって、大型の集合住宅案件とは異なり、6部屋、8部屋といった戸建て住宅敷地を対象にした小規模なアパートをも対象としている。

アパートに重要な役割を果たした“銭湯”

かつてのような、地主の相続税対策や本業の傍らでおこなう賃貸業においては、顔の見える大家さんと入居者の関係も生まれ、挨拶レベルではあっても小さなコミュニティが形成された。

むしろ、大家さんの趣味や関心、社会貢献に特化して、お金のない若い学生や音楽家や芸術家の卵たちを育てたり、建築の内装や外装に凝ったりする収益性を度外視したようなアパート、親から引き継いだ資産なので、古くとも管理の行き届いた懐かしさが売りのアパートも多かった。特に大都市では町内に数軒の銭湯の存在もあり、風呂なし共同トイレであっても充分、都市生活を支えることができたのだ。

そのことはアパートの建設投資においても建設費用の削減にも繋がった。

住宅において工事費用の割合がもっとも多いのは、給排水設備に電気設備が交錯し、防水工事も必要となる風呂工事であり、トイレ工事でありキッチン工事だ。近年のアパート工事は、一部屋あたり800万から1000万円といわれているが、その工事費のうちの4割ほどはこうした設備に関わる部分の工事金額である。逆に考えれば、銭湯がある街で風呂なし共同トイレで、建設費が4割下がるのであれば、家賃も4割下げられるということになるわけだ。

しかし、バブル期の不動産高騰と地上げの動きは、当時の不動産デベロッパーらが、周辺全域を立ち退かせるために、人々の生活を破綻させるよう、街中の銭湯から集中的に売却や立ち退きや建て替えを迫った。そのために、1990年代から2000年初頭にかけて、都会の銭湯はもの凄い勢いで消え失せた。

結果、風呂無しのアパートでは、入居者が埋まらなくなり、水脈を建たれた樹木が立ち枯れるように安い家賃の家は消えていったのである。結果として、必ず水回りを有するのであれば、廉価なアパート事業は不可能になる。小さな部屋でも風呂トイレ付きにならざるを得ず、景気後退で人々の収入は上がらないどころか、低下していくにもかかわらず、2万、3万といった廉価な部屋は消え失せ、都会においては、最低でも6万、8万といった家賃の部屋しか存在しなくなってしまった。

住むほうもしんどいが、貸すほうも事業投資が大きくなり、地主であっても、のんびりした大家業というのは希で、賃貸事業に余裕は失われていったのである。

ワンルームマンションの台頭

ワンルームマンションとは、かつてのアパートの間取りのように畳の部屋と水回りが壁や建具で仕切られ、床も板の間やタイルで切り替えられているような部屋ではなく、一体化した部屋の中にユニットバスとミニキッチンを配置したような構成の住戸を並べたマンションのことである。住戸の中でもっとも、手間暇と金のかかる水回り工事を簡素化したことに特徴がある。

1964年の東京オリンピックの頃に発明された、プラスチックで防水された箱型の風呂ユニットの存在によって、普及が進んだ。特にカプセル住宅といわれた最小限住宅が象徴的で、外食や食事の持ち帰りを前提とし、家の中で無理に調理もしなくていいという考えで、小型の冷蔵庫に小さなシンクと簡易なヒーターのみを備えている。

部屋の広さは、ユニットバスとミニキッチンの部分を含め、ワンルーム制限のかかる25m2前後を基に、各行政区ごとに設けられている総戸数との兼ね合いで計画される。

しかしながら、管理人室も共用のゴミ置き場や駐輪・駐車場も不十分な計画が多く、都内私鉄沿線に建設され始めた当時は、ゴミや自転車の放置などで近隣との揉め事が増えていったため、こうした小さな部屋に独身者を多く住まわせるマンションの戸数を減らす、ワンルーム規制という条例が生まれたのである。

バブル後の不況の一時期は一戸あたり400万円以下という現在の住戸建設費の半額以下で、廉価な事業用アパートも企画された。

それらは、かつての風呂なしトイレ共同アパートよりは見かけはいいものではあるが、その実、壁の断熱性能や内装を単純化したものも多く、住まいの性能よりも、部屋数と家賃だけを根拠に事業の表面利回りによってのみ査定され、現地も見ることなしに購入したオーナーも多かった。

建築エコノミスト／一級建築士

森山 高至