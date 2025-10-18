元衆院議員の杉村太蔵氏が１８日、カンテレ（関西テレビ）「ドっとコネクト」に生出演。立憲民主党の安住淳幹事長の態度に「あんなに威張ってたらまとまるものもまとまらない」と苦笑した。

安住氏は会見で、「ぜひそれを玉木に言ってください」「藤田君も出てくる、って言ってるんで」などと、国民民主の玉木雄一郎党首を「玉木」と呼び捨てに、日本維新の会の藤田文武共同代表を「藤田君」呼びした態度が特にＳＮＳ上で波紋を広げている。

杉村氏は、安住氏のＶＴＲを見た後、机に突っ伏してヒクヒク笑い。「まとまるものもまとまらないでしょう、あんなに威張ってたら」とツッコミを入れ、スタジオは笑いに。

「だって政治家の前に、社会人ですからね。フツーに『玉木！』『藤田くん！』とか言ってたらね、政策一致させる前に、性格変えないとね、（一緒に）やりたい、って気持ちにならなくないですか？！」とあきれた表情だった。

自身は０５年９月、衆議院議員総選挙で最年少（当時）当選し、「小泉チルドレン」として１期務めた。議員時代を振り返り、「自民党の総裁選挙って、あの麻生さんでも、総裁選挙で、わざわざ僕の事務所にいらっしゃって、最敬礼して『力を貸してください』って（深々と頭を下げた）。それはやっぱり鳥肌立ちますよね。それが『玉木！』ですからね。頼む感じじゃないじゃないですか、ってのが僕の感じ」と話した。

安住氏は国対委員長時代の２０２０年２月、新聞の政治記事を国会内に張り出し、「くず０点」と青ペンで大きく×（バツ）印をつけるなどし、批判を受けた。気に入った記事には赤ペンではなまる印と「１００点」をつけるなど、批評。枝野代表も「ちょっと調子乗りすぎ」と注意する騒動となった。