阪神が2年ぶりに日本シリーズ進出

■阪神 4ー0 DeNA（17日・甲子園）

阪神は17日、甲子園で行われたDeNAとのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ第3戦に4-0で勝利。3連勝でアドバンテージを含めた対戦成績を4勝0敗とし、2年ぶりの日本シリーズ進出を決めた。一方で阪神ファンからは“嬉しい悲鳴”が湧き起こっている。

第1戦は4投手のリレーで完封勝ち。第2戦は延長10回に森下のサヨナラ2ランで勝利した。王手をかけて迎えた第3戦は初回に佐藤輝が先制3ラン。投げては高橋が8回1死までノーヒットノーランの快投を演じた。その後も石井、岩崎の鉄壁継投で反撃を許さず、圧倒的な3連勝を見せた。

大興奮に包まれた甲子園だったが、阪神ファンの心境は複雑かもしれない。「何度見ても嬉しい！ でも土日の楽しみがなくなった」「ファンの土日の楽しみを消し去る最短勝利」などと、土曜と日曜に開催予定だった第4戦、第5戦が“消滅”したからだ。

他にも「阪神強すぎて土日の野球ないやん」「せっかく日曜のチケット先輩からもらったのにその試合無くなっちゃったよ」「阪神強すぎて土日の楽しみ無くなって困る」「阪神ファンは土日なにをすれば良いんですか」「土日も野球見たかった」「悲報：土日阪神見れない」「土日暇になった」と嘆く声がSNS上を駆け巡った。レギュラーシーズンも圧倒的な強さを見せ、短期決戦でも遺憾なく真価を発揮したが、強すぎるのも“罪”ということか。（Full-Count編集部）