日本代表、もう一つの「最強ブラジル戦」がチケット完売！フットサル世界王者と17日と19日に対戦…テレビ放送も
日本サッカー協会（JFA）は15日、10月17日（金）と19日（日）に静岡県の北里アリーナ富士で開催するフットサル国際親善試合 「フットサル日本代表vsフットサルブラジル代表」2試合のチケットが完売したと発表した。当日券の販売はないという。
サッカー日本代表が14日に対戦し、歴史的初勝利を挙げたブラジル戦。サッカーのブラジル代表が現在FIFAランキング6位であるのに対し、フットサルのブラジル代表はFIFAランキングでダントツ1位の最強チームだ（日本は13位）。
2024年のフットサルワールドカップでは、決勝でアルゼンチンとの南米対決を制し、通算6回目の世界制覇を達成している（優勝回数2位のスペインは2回）。
過去の対戦成績は1分20敗。先日までのサッカーと同様に日本が勝ったことは一度もなく、昨年7月に高橋健介監督が就任したチームにとっては格好の腕試しの機会となる。
以下はJFAが発表したフットサルブラジル代表の来日メンバー（FPの右端はポジション）。
GK：
3．ウィリアン（ノリリスク・ニッケル/RUS）
2．レオ・グジエウ（ベンフィカ/POR）
FP：
14．ラファ（エルポソ・ムルシア/ESP）PIVÔ
10．ピト（バルセロナ/ESP）PIVÔ
12．アルトゥール（ベンフィカ/POR）ALA
9．ロシャ（スポルティングCP/POR）PIVÔ
11．マルセウ（エルポソ・ムルシア/ESP）ALA
13．マテウス（バルセロナ/ESP）ALA
7．クレベル（アル・カディシア/KSA）ALA
6．リカルジーニョ（エルポソ・ムルシア/ESP）ALA
15．マルセロ（FCセメイ/KAZ）FIXO
5．ジョアン・ヴィクトル（バルセロナ/ESP）FIXO
8．ウェズレイ（スポルティングCP/POR）ALA
10番をつけるスター選手のピトや、2024年W杯の得点王マルセウなど世界的タレントがずらり。
フットサルの日本代表とブラジル代表の一戦は、17日（金）19:10キックオフの第1戦がJFATVでライブ配信。19日（日）14:00キックオフの第2戦は、BS日テレにて生中継されるほか、関東地区では同日25:50から地上波の日本テレビで録画放送も行われる。