³Þ¸¶¾¹°¤µ¤ó¤Î½©Ì£³Ð¤¿¤Ã¤×¤ê¡Ö¤È¤í¤ß½Á¡×¥ì¥·¥Ô¡£¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤ò¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤Æ¸ýÅö¤¿¤ê¤Ê¤á¤é¤«
¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤ò»È¤Ã¤¿½©¤Î¥¹¡¼¥×¥ì¥·¥Ô¤ò¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ê´¶À¤ÈÂî±Û¤·¤¿ÎÁÍý¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤ëÏÂ¿©²°¤Î³Þ¸¶¾¹°¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Î¤È¤í¤ß½Á¡×¤Ï¡¢¤¢¤ë¤Ò¤È¼ê´Ö¤Ç¸ýÅö¤¿¤ê¤¬³ÊÃÊ¤Ë¥¢¥Ã¥×¡ª¡¡½©¤Î±ÉÍÜÊäµë¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¹¡¼¥×¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
½©¤ÎÌ£³Ð¤¬¥´¥í¥´¥íÆþ¤Ã¤Æ±ÉÍÜËþÅÀ¡ª
¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤¿¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Ë¡ª¡¡¡ÚÄ´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬¡Û
¡ü¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Î¤È¤í¤ß½Á
¡ÚºàÎÁ¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¡¡1ËÜ¡Ê200g¡Ë
Âçº¬¡¡1¡¿10ËÜ¡Ê100g¡Ë
¥·¥¤¥¿¥±¡¡2Ëç
¥¤¥ó¥²¥ó¡¡4ËÜ
A¡Î¤À¤·½Á3¥«¥Ã¥×¡¡Çö¸ý¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤ß¤ê¤ó³ÆÂç¤µ¤¸2¡¡±ö¾¯¤·¡Ï
¼·Ì£Åâ¿É»Ò¡¡¾¯¤·
¡Ú¤Ä¤¯¤êÊý¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤ÎÈ¾ÎÌ¡¢Âçº¬¡¢¥·¥¤¥¿¥±¤Ï2cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£¥¤¥ó¥²¥ó¤Ï¥Ø¥¿¤ò½ü¤¤¤Æ2cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¡¡¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Î»Ä¤ê¤ÎÈ¾ÎÌ¤ÏÈé¤ò¤à¤¤¤Æ¤¹¤ê¤ª¤í¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¡¡Æé¤ËA¤È¡Ê1¡Ë¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤·¡¢¥¢¥¯¤ò½ü¤¯¡£ÌîºÚ¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼Ñ¤ë¡£
¡Ê4¡Ë¡¡¡Ê2¡Ë¤ò²Ã¤¨¡¢º®¤¼¤Ê¤¬¤é¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç²Ð¤òÆþ¤ì¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¼·Ì£Åâ¿É»Ò¤ò¤Õ¤ë¡£
¡Î1¿ÍÊ¬100kcal¡Ï
¢¨ ¤ª¤«¤º¤ò¤Ä¤¯¤ê¤ª¤¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢À¶·é¤ÊÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÝÂ¸¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½ý¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÝÂ¸´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÁá¤á¤Ë¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
¢¨ ·×ÎÌÃ±°Ì¤Ï1¥«¥Ã¥×¡á200ml¡¢Âç¤µ¤¸1¡á15ml¡¢¾®¤µ¤¸1¡á5ml¡¢1¹ç¡á180ml¤Ç¤¹