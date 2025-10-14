ドムドムフードサービス（神奈川県厚木市）が展開するドムドムハンバーガーが、「丸ごと！！カニバーガー」を10月14日から期間限定で発売しています。

2019年10月に初登場した同商品は、高級食材であるソフトシェルクラブ（脱皮したての殻のやわらかいカニ）が丸ごと挟まったビジュアルと、やわらかいカニのうまみで人気を集めたバーガー。その後も、期間限定で再販売されています。

今年は定番の味「スイートチリ味」に加え、「コチュジャン味」が新登場。カラッと揚がった香ばしいソフトシェルクラブに、“コクうま”なコチュジャンを合わせた一品となっています。バーガーは「どむぞうくん」のオリジナル旗付きです。

同社は「殻ごと召し上がっていただけますので、カニの身、みそ、殻のうまみを丸ごと味わえます」とコメントしています。

価格は、単品が各1290円、各セット1690円（どちらも税込み）。セットにはポテトフライMとドリンクMが付きます。全国の店舗（浅草花やしき店、市原ぞうの国店は単品のみ）で販売中です。

そのネーミングやビジュアルから、再販売されるたびにSNSで話題となる同商品。今年も発表時から盛り上がりを見せており、「まんまカニじゃん」「えっ…かっこいい…」「ビジュアルが強いwww」「狂気じみてて好き」「これそのまま食べられるの！？」「写真見ただけでドムドムって分かるのがいいね」「食べたいので店舗増やしてください！」といった期待の声に加え、「今年も絶対に食べる」「わざわざ遠い店舗に食べに行くくらい好き」「これおいしいよ」「今年も拝むか」など、リピーターからの声も多く寄せられています。