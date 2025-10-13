勉強をがんばって、一流大学に入ることや一流企業に入ることで幸せになれる...そう考える親たちの苛烈な教育は、子供の人生にどれほどの影響を与えるのでしょうか。この社会問題ともいえる事柄について描いた漫画家・ワダユウキさん作画の漫画『一流大学を卒業した幼馴染と再会した場所は……』がSNSで話題となっています。



【漫画】『一流大学を卒業した幼馴染と再会した場所は……』（全編を読む）

主人公の佐藤は無料塾「希咲舎」の代表として、多くの人から尊敬を集めている人物です。しかし、佐藤はここまで順風満帆だったわけではありません。



学生時代の佐藤は暗い表情で勉強机に向かっており、「僕は...勉強だけをずっとさせられて育ってきた。そのせいで一流大学には進んだものの、何ひとつ役に立たない人間になってしまった」と振り返ります。勉強は両親から強制されていたのです。



大学を卒業して地方銀行に入行した佐藤でしたが、一流大学名とは裏腹にまったく仕事が出来ません。ミスをして怒られるのが怖くて電話対応もできない佐藤は、周囲のプレッシャーから仕事を休みがちになってしまいます。



そんな時、母親からの電話で、佐藤の幼馴染の渋谷優菜がホストの男性を包丁で刺したニュースを知ります。渋谷は佐藤にとって、親たちが英才教育を強いる環境で幼稚園から一緒の勉強仲間であり、好意を寄せていた相手でもありました。大きなショックを受けた佐藤は渋谷に会いに行くことにします。



拘置所の面会室で、佐藤に向き合う渋谷は瘦せこけ、暗い表情でうつむいています。渋谷は「なぜ自分がこうなったのか分からない、自分なりにずっと勉強してきたつもりなのに」と涙を流します。渋谷は心理鑑定を受けて、子供時代のトラウマが原因で自分が壊れたと言われたことを語り始めます。



それは渋谷が小学生の頃から父親の期待に応えるため、多くの習い事や勉強を必死にこなしてきたことや、適切な親子関係を築いていなかったことでした。驚く佐藤に渋谷は「佐藤くん、気が付かなかったでしょ？」と悲しそうに微笑みます。



渋谷は大学卒業後、環境省キャリアとして華々しいスタートでした。しかし自尊心の低さからオーバードーズなどを繰り返したり、親から愛されたことがないため依存しやすく、不倫やSNSにハマったりしたのでした。



ゲームで承認欲求を満たしていた佐藤は、渋谷のこれまでが自分と重なると気付きます。渋谷は、すべてを父親に知られて勘当されたことから、ホストにのめり込み、あげく包丁で刺したのでした。



渋谷は臨床心理士から「自尊心の低さ」「対人不安」「承認欲求の歪み」「依存傾向」は、すべて「親子の曲がった関係性」にあると言われたことから、初めて自分の家庭が普通ではないと知ったと明かします。



渋谷の話を聞いた佐藤は自分も同じだと涙ながらに話します。「苦しい思いをしていたのは私だけじゃなかった。それがわかっただけでも少し救われた気がする」と語る渋谷に、佐藤はまた面会に来ることを約束するのでした。



その後も2人は面会や手紙のやり取りを重ねます。その中で佐藤は平等で正しい教育をしたいと、「希咲舎」設立を立ち上げたのです。最後の場面では佐藤と渋谷は結ばれて温かな家庭を築いていることが分かります。



読者からは「子供の事を考えない親や社会に壊される子供達のなんと多い事か」「まだまだ学歴社会が根付いていますが、実際にこう言う家庭もあるんだろうなと思います」など、現代の教育について問題視する声が多くあがりました。



漫画『教育虐待 ー子供を壊す「教育熱心」な親たち』（原作：石井光太さん/構成：鈴木マサカズさん/作画：ワダユウキさん）からの抜粋である同作について、作画を担当しているワダユウキさんに話しを聞きました。



この作品を読んで反面教師になれば幸いです

一作画の際に気を付けておられることはありますか?



原作の石井さん→構成の鈴木さん→作画の私の順番で漫画はできあがるのですが、原作と構成の良さを潰さないように作画をすることです。お二方が良いバトンを紡いでくださるので私も負けないように走っている感じです。



ーとてもリアルな描写が多いと感じます。



基本的にディテール(細部)は実際にあるものを参考に描くようにしています。あと雰囲気（空間）が出せるように頑張って描いてます。構成の鈴木さんの漫画の解像度がとても高いので参考にしています。



一作品を通して伝えたいメッセージはありますか?



この作品を通して関心と問題提議ができればと思っています。またこの作品を読んで反面教師になれば幸いです。



一読者へ一言お願いします。



またまだ教育虐待の問題は認知されてないので読者の方は周りにお薦めして下さい。未読の方はぜひ読んでみて下さい。



（海川 まこと／漫画収集家）