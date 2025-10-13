¥¥ó¥°¥«¥º¤Î¼¡ÃË¡¦»°±º¹§ÂÀ¡¢ÍèÆü¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤é¤ÈÂÐÌÌ¡ª
ÆüËÜÂåÉ½¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Î¤¿¤á¤ËÍèÆü¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡£¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ï²ø²æ¤Î¤¿¤á¤ËÉÔºß¤À¤¬¡¢À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢1.5²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÌó260²¯±ß¡Ë¤â¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ò¸Ø¤ë¤Î¤¬¡¢¶¯¹ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ë24ºÐ¤Î¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤À¡£
¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ï¡¢10Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñÀï¤Ç1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¡¢5-0¤Î²÷¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥¥ó¥°¥«¥º¤³¤È»°±ºÃÎÎÉ¤Î¼¡ÃË¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë³ÊÆ®²È¤Î»°±º¹§ÂÀ¤¬¡¢ÍèÆü¤·¤¿¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤é¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Áª¼ê¤È¤ÎÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»°±º¹§ÂÀ¤Ï¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô285Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëInstagram¤Ë¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤È¥¨¥Ç¥ë¡¦¥ß¥ê¥È¥ó¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥Ð¥â¥¹¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¹§ÂÀ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢27ºÐ¤Î¥ß¥ê¥È¥ó¤â¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ë27ºÐ¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤À¡£
»°±º¹§ÂÀ¤Ï2002Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î23ºÐ¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥×¥í³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£
ÃíÌÜ¤ÎÆüËÜÂÐ¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ï14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤Ç18»þ30Ê¬¤«¤éÃæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡Ê¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ï19»þÈ¾Í½Äê¡Ë¡£