1.呼吸器の健康を守る

乾燥した空気は猫の気道の粘膜を刺激します。くしゃみや咳、慢性的な鼻炎を悪化させることがあり、健康に悪影響を及ぼす可能性があるので注意が必要です。

加湿器を使って適度な湿度（40～60％）を保つことで粘膜が潤い、ウイルスや細菌の侵入を防ぐバリア機能が高まります。

特に、子猫やシニア猫、持病を持つ猫にとって加湿器は大きな助けとなります。冬場やエアコン使用時には、呼吸器系が弱い猫が辛い思いをしやすくなってしまうため、積極的に取り入れたい対策です。

2.皮膚や被毛の乾燥を防ぐ

乾燥している環境で長時間過ごしていると、猫の皮膚トラブルの原因となるため乾燥対策は非常に大切です。

よく見られるトラブルには、

被毛がパサつく フケが出やすくなる かゆみが出る 掻き壊してしまう

といったことが見られることがあります。

加湿器を使って適切な湿度を保つことは、皮膚や被毛の潤いを保つことにも繋がり、ツヤのある毛並みを維持しやすくなるのです。

特に長毛種や皮膚が敏感な猫にとっては大きなメリットであり、美しい被毛と健康な皮膚のために重要な環境整備といえるでしょう。

3.目や鼻の潤いを保つ

空気が乾燥すると目や鼻の粘膜の潤いも失われやすくなります。これが健やかな生活を害してしまう可能性もあるのです。

部屋の湿度を調整し目や鼻の潤いを保つことで、生活の質が上がり猫が快適に過ごせるようになります。

特にシニア猫は感覚機能が衰えやすいため、乾燥対策はより重要です。

4.ウイルスや静電気の予防になる

空気が乾燥しやすい冬場などは呼吸器のトラブルや感染症のリスクが高まりますが、人間と同じように猫も予防が必要です。

部屋中の湿度を適度に保てていると、空気中に漂うウイルスやホコリが舞いにくくなります。猫が呼吸器感染症にかかるリスクを下げる効果が期待できるほか、猫にとってストレスの原因となりやすい静電気の予防もできます。

「乾燥してきているな…」と感じたら加湿器を使って、猫にとって快適で安全な生活環境作りをしましょう。

加湿器を使う際の注意点

加湿器は猫の健康や生活においてメリットが多い一方で、使い方には注意点もあります。

まず、加湿器を設置する場所は猫が直接触れられない高めの位置にすることです。特にスチーム式加湿器は高温の蒸気が出るため、吹き出し口付近に近づいてしまうとヤケドの危険があります。

そして、水は必ず毎日交換し、機器を清潔に保ちましょう。タンク内で雑菌やカビが繁殖すると呼吸器へ悪影響を及ぼす可能性があります。

また、アロマオイルを入れるタイプもありますが、精油は猫に有害な成分が含まれる場合があるため、絶対に使用を避けてください。

安全に配慮しながら適度な湿度を維持することが大切です。

まとめ

空気の乾燥は、猫の皮膚や呼吸器のほか、目や鼻といった感覚器官にも負担をかけてしまう可能性があります。対策を取らずに放置していると、不調や病気の引き金となる可能性も十分にあります。

猫にとって快適かつ健やかに過ごしてもらうために、設置場所や水の管理、アロマオイルを使わないといった注意点を押さえた上で、加湿器を上手に使って対策しましょう。

加湿器は加湿の仕方ごとに異なる種類が販売されているので、ペットがいる家庭でも安心して使えるようなものを取り入れると良いでしょう。

(獣医師監修：加藤桂子)