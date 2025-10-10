シャープは、「ヒートポンプ乾燥方式」を採用した洗濯容量8kg／乾燥容量4kgのプラズマクラスタードラム式洗濯乾燥機＜ES−8XS1＞を発売する。

同機は、本体幅59.8cm×奥行60cmのコンパクト設計を実現している。少人数世帯に適したコンパクトタイプながら、「ヒートポンプ乾燥方式」を採用。低温で衣類の傷みを抑えて乾燥できるうえ、業界最高水準の省エネを実現した。



「COCORO HOME AI」画面イメージ

また同機は、「COCORO HOME AI」に対応している。「COCORO HOME AI」は、洗濯機で初めて（国内家庭用洗濯機と連携した生成AIによる応答サービスにおいて。2025年9月11日サービス開始）生成AIに対応したサービスとして今年9月に開始。洗濯機の使い方を知りたいときや、ダウンジャケットやコートなど衣類の洗い方が分からないときなどに、スマートフォンで、スマートホームアプリ「COCORO HOME」からテキストで質問を入力すると、自然な言葉で回答（利用には「COCORO HOME」のバージョンを最新にアップデートしたうえで対象機器の登録をおこなう必要がある。また、利用状況によって、機能を制限する場合がある。利用にあたり個人情報や機密情報は入力しないでほしいという）する。質問の内容に応じて適切な洗濯コースをおすすめするほか、本体に搭載していないコースもダウンロードできるため、すぐに洗濯を始められる。

さらに、微細な水滴（400〜800μmの水滴を毎秒30万個以上噴射。水道水圧や周囲の環境によって、シャワーの水圧は変動することがある）で衣類の傷みを抑えながら汚れを弾き飛ばす「マイクロ高圧洗浄」を搭載した。少ない水で繊維の奥の汚れを弾き飛ばすことができるため、ガンコな汚れをしっかり落とす。「高圧シャワーすすぎ」ですすぎ性能を高め、業界最高水準の節水（国内で販売されている洗濯容量8kgクラスおよび乾燥容量4kgクラス洗濯乾燥機において。洗濯8kg：標準使用水量57L。洗濯〜乾燥4kg：標準使用水量39L。10月10日現在（数値は日本電機工業会自主基準による））も実現した。

主な特長は、洗濯容量8kg／乾燥容量4kgのコンパクトタイプに「ヒートポンプ乾燥方式」を採用。業界最高水準の省エネを実現した。生成AIで洗濯のお悩みを解決・サポートする「COCORO HOME AI」に対応している。「マイクロ高圧洗浄」によって繊維の奥の汚れまでしっかり洗い落とし、業界最高水準の節水を実現した。

［小売価格］オープン価格

［発売日］11月27日（木）

シャープ＝https://jp.sharp