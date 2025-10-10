韓流注目キャラ「ZANMANG LOOPY」ZOZOTOWNコラボ☆キャラモチーフの可愛いグッズが目白押し
韓国の人気キャラクター「ZANMANG LOOPY」とファッションEC「ZOZOTOWN」がコラボレーション！ コラボ限定アイテムが10月10日より登場する。
☆「じゃんまるぴー」の魅力溢れる限定アイテムをチェック！（写真9点）＞＞＞
韓国で若年層を中心に注目を集め、ラグジュアリーブランドのゲストアンバサダーやプロ野球球団のマスコットなども務める「ZANMANG LOOPY」。
韓国の人気アニメーション『ポンポンポロロ』に登場するキャラクター「ルピー」をベースに、新たに生まれたサブキャラクターだ。
ちなみに「じゃんまんるぴー」は本編の「ルピー」とはまたちょっと違う個性の持ち主で、本編のルピーが穏やかで落ち着きがあり、思いやりにあふれた性格なのに対し、じゃんまんるぴーはユーモアたっぷりでお茶目、そして時に大胆でちゃっかりした一面も。
「じゃんまん」という言葉には、 ”憎たらしいほどちゃっかりして大胆な” という意味が込められており、Z世代の率直で堂々とした姿勢を反映。明るくてお調子者なじゃんまんるぴーは、食べることや遊ぶことが大好きで、日常の中で感じるさまざまな感情をユーモアを交えて楽しく表現し、多くの人の共感を得ている。
SNSを中心に「ルピー画像」が頻繁に使用され、人気が広がり、2021年には大韓民国コンテンツ大賞＜キャラクター部門 大統領賞＞を受賞している。
今回の「ZOZOTOWN」とのコラボレーションでは、本企画限定のオリジナルロゴをあしらったTシャツやスウェット、アクリルチャームなど全11型のアイテムが登場。
タイトルロゴや「じゃんまるぴー」のフェイスがワンポイントにあしらわれた、可愛い＆シンプルお洒落なデザインで日常使いにぴったりなアパレル揃い。
「ハンドルポーチ」はキャラクターフェイスがそのまま楽しめるダイカットデザイン。メインで持ち歩くバッグにマスコットのように付けるのも良さそう。
そのほか、缶バッジやアクリルチャームなどグッズコレクションとしても魅力的なアイテムもラインナップ。
受注期間は2025年10月10日（金）正午 〜 2025年10月31日（金）11：59まで、ZOZOTOWN限定でのお取り扱いとなっているので、この機会をお見逃しなく！
☆「じゃんまるぴー」の魅力溢れる限定アイテムをチェック！（写真9点）＞＞＞
韓国で若年層を中心に注目を集め、ラグジュアリーブランドのゲストアンバサダーやプロ野球球団のマスコットなども務める「ZANMANG LOOPY」。
韓国の人気アニメーション『ポンポンポロロ』に登場するキャラクター「ルピー」をベースに、新たに生まれたサブキャラクターだ。
ちなみに「じゃんまんるぴー」は本編の「ルピー」とはまたちょっと違う個性の持ち主で、本編のルピーが穏やかで落ち着きがあり、思いやりにあふれた性格なのに対し、じゃんまんるぴーはユーモアたっぷりでお茶目、そして時に大胆でちゃっかりした一面も。
「じゃんまん」という言葉には、 ”憎たらしいほどちゃっかりして大胆な” という意味が込められており、Z世代の率直で堂々とした姿勢を反映。明るくてお調子者なじゃんまんるぴーは、食べることや遊ぶことが大好きで、日常の中で感じるさまざまな感情をユーモアを交えて楽しく表現し、多くの人の共感を得ている。
SNSを中心に「ルピー画像」が頻繁に使用され、人気が広がり、2021年には大韓民国コンテンツ大賞＜キャラクター部門 大統領賞＞を受賞している。
タイトルロゴや「じゃんまるぴー」のフェイスがワンポイントにあしらわれた、可愛い＆シンプルお洒落なデザインで日常使いにぴったりなアパレル揃い。
「ハンドルポーチ」はキャラクターフェイスがそのまま楽しめるダイカットデザイン。メインで持ち歩くバッグにマスコットのように付けるのも良さそう。
そのほか、缶バッジやアクリルチャームなどグッズコレクションとしても魅力的なアイテムもラインナップ。
受注期間は2025年10月10日（金）正午 〜 2025年10月31日（金）11：59まで、ZOZOTOWN限定でのお取り扱いとなっているので、この機会をお見逃しなく！