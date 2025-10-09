幅66cm！超ワイド座面の椅子
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ゆったりと腰掛けることができてまるで一人掛けソファのような座り心地、超ワイドな座面であぐらをかくことができる椅子「150-SNCH54LBK」を発売した。
■あぐらも掛ける幅広座面
座面の幅66cm、奥行は48cmもあり、あぐらをかくことができるワイドチェア。
■座りごこちも抜群
座面には高反発ウレタンクッションを採用しており、まるでソファのような座り心地だ。
■高耐久
耐久性にすぐれたスチールフレームを採用している。
■高級感のあるPUレザー生地
程よい風合いを醸し出すPUレザー生地を採用している。
■ローバック背もたれ
幅広ながら圧迫感を抑えたローバック背もたれだ。
■ロッキング採用
ロッキング機構を搭載しているので、ゆらゆらとゆれながら使うことができる。
■キャスター付き
スムーズに移動できるナイロンキャスターを採用している。
■超ワイドな座面であぐらをかくことができる椅子「150-SNCH54LBK」
