夏に使った「帽子」と「水着」、しまう前に正しく洗う。におい・汗ジミをとって劣化防止！
夏に活躍した帽子や水着、しまう前にきちんと洗えていますか？ 汗やファンデーションが残ったままだと、においや生地の劣化のもとに。でも、ポイントを押さえれば自宅で簡単にきれいにできます。今回は、洗濯研究家の平島利恵さんに、型崩れを防ぎつつ帽子も水着も長もちさせる「しまい洗い」のコツを教えてもらいました。
まずは洗濯表示を確認！
「衣類についたタグの左端のオケのマークを見て、洗濯機OKか確認。しまい洗いではお湯を使うので水温の上限も併せてチェック」（平島さん、以下同）
におい汗ジミをとりきる！帽子のしまい洗い
まずは、帽子の正しい洗い方を見ていきましょう。
【用意するもの】
・中性洗剤（液体）
・歯ブラシ
・ゴム手袋
●1：内側についた日やけ止めやファンデーションは中性洗剤で落とす
汗やファンデーションで汚れがちなおでこ部分は、中性洗剤をつけた歯ブラシで先にこすり洗い。
「初めて洗うときは、色落ちしないか確認しましょう」
●2：型崩れしないよう手洗いする
つばが折れないよう、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で優しく押し洗い。
「洗濯機で洗う場合は、キャップ専用ネットを使えば型崩れしにくいです」
専用ネットなら洗濯機でOK。
しっかり洗って劣化を防止！水着のしまい洗い
次に夏に使った水着のしまい洗いの方法を見ていきましょう。
【用意するもの】
・中性洗剤（液体）
・洗濯用ネット
・ハンガー
●1：たたんでネットに入れ、中性洗剤を入れて洗濯機で洗う
ジャストサイズのネットを使うのがポイント。
「生地がネット内で動くと、水着についたプールの塩素や洗剤が残りがちに。ネットはいろいろなサイズをそろえて」
●2：干しっぱなしにはせず、乾いたらすぐにとり込む
水着に使われがちなポリウレタンは塩素や紫外線で劣化しやすい特徴が。
「直射日光を避けて陰干しにし、乾いたらすぐにとり込むと長もちします」
使ったらすぐに水ですすいでおくと劣化がさらに防げます！