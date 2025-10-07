今年のノーベル物理学賞に米国の３氏の受賞が決まったことに、国内の研究者からも業績をたたえる声が相次いだ。

自然科学研究機構理事の高柳英明氏（７３）（低温物理学）は、３氏の功績について「量子コンピューターや量子センサーなど量子技術の基礎を作った革新的な成果だ」と評価する。

高柳氏によると、かつて原子や分子など非常に小さな物質については「トンネル効果」という現象が実証されていたが、３氏は、目に見えるような大きなシステムでも起きることを実験で実証した。研究成果は、現在の量子ビットや量子コンピューターなどへの応用につながった。

高柳氏は３氏が受賞理由となった論文を発表して間もない１９８０年代後半、受賞者の一人、ジョン・クラーク博士が教授を務める米カリフォルニア大バークレー校の研究室に研究員として１年間所属し、トンネル効果に関する研究を行った。クラーク氏について「非常に厳格で、現象の解釈に対して厳しく、突き詰める研究者だった。体が大きく体力もあり、決して妥協を許さず徹底的に議論した」と振り返る。国際学会への参加で来日したことも数回あり、日本の量子コンピューター研究についても高く評価していたという。

今回の受賞については、「物理学の本質をつく基礎研究が評価されたことがうれしい。直接会ったとき、おめでとうと伝えたい」と語る。

また、量子コンピューターの開発研究に取り組んでいる東京理科大の蔡兆申（ツァイヅァオシェン）教授（低温固体物理学）は、「我々が開発した量子ビットの布石となるような研究だった」と話した。特にクラーク氏と親しく、何度も自宅に泊まりにきたことがあるという。「ライバル関係だったが、家族ぐるみの付き合いをしていた研究者が受賞してうれしい」と喜んだ。