¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼3 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¡£ÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬6²ó9Ã¥»°¿¶3¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½é¾¡Íø¤òµó¤²¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬ÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÆüËÜ½Ð¿ÈÁª¼ê¤Î2¿Í¤¬Æ±¤¸»î¹ç¤ËÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¾¡Íø¤òµó¤²¡¢¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ò3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢2²ó¤ËÀèÆ¬¤Î¥Ü¡¼¥à¤ò»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥Þ¡¼¥·¥å¤Ë¤ÏÃæÁ°ÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤ÆÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡£¤³¤³¤Ç¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Ë±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ2ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë1»à¤«¤é¥Ù¥¤¥À¡¼¤Ë¤âº¸µ¾Èô¤Ç3¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¡£3²ó¤Ï¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤È¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤ò2¼ÔÏ¢Â³¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤É¡¢6²ó89µå¤òÅê¤²¡¢3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡£9Ã¥»°¿¶1»Íµå¡£¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£ºÇÂ®101.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó163.2¥¥í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï3ÅÀº¹¤Î6²ó¤ËE¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Îº¸ÍãÀþ2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤ÇÈ¿·â¤ò³«»Ï¡£¤µ¤é¤ËT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î3¥é¥ó¤ÇµÕÅ¾¤¹¤ë¤È¡¢7²ó¤«¤é¤Î2¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡¢¤Ù¥·¥¢¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤È¤Ä¤Ê¤®¡¢2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤Ïº´¡¹ÌÚ¤¬ÅÐÈÄ¡£1»à¤«¤éÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇÂ®101¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó162.5¥¥í¡Ë¤Ç°µÅÝ¤·¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¾¡Íø¸å¤Ë¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤Èº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆ±¤¸»î¹ç¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¥»¡¼¥Ö¤ÎÎ¾Êý¤òµÏ¿¤·¤¿½é¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¡¦µß±çÅê¼ê¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£2¿Í¤Î¼Ì¿¿¤òÊÂ¤Ù¡¢¤½¤ÎÎÏÅê¤ò¾Î¤¨¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë