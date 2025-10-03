建築士のHimiさん（36歳）は、パートナーのトマさんとフランス・パリで暮らすライフスタイルをYouTubeで発信中。異国の地での暮らしや、トマさんとの愛情あふれる日常、そして生後8か月の愛息子の育児の様子が、多くの視聴者に人気です。ここでは、パリのステキな街並みの秘密と、屋根裏部屋での生活の様子を紹介してくれました。

【写真】屋根裏部屋で使っていたソファベッド

じつは規制がいっぱい？魅力的なパリの街並み

皆さんが抱くパリのイメージというと、どのような風景ですか？ エッフェル塔、凱旋門、モンサンミッシェル、ノートルダム大聖堂…おそらくこのような名所旧跡を除けば、石づくりの建物の街並みではないでしょうか。

それらは博物館や歴史ある名建築のような特別な建物というよりは、どれも普通に人々が暮らしている一般的な住宅なんです。でも、なぜか映画のなかのようなステキな風景に見えると思いませんか？

世界一の観光都市であるパリでは街並みの美観をとりたてて大切にしていて、通りから見える建物の外観にはエアコンの室外機を設置したり、洗濯物を干したりすることは禁止されています。日本人からすると「エアコンがなくて大丈夫なの？」と思ってしまうのですが、湿度の低いフランスの避暑方法といえば、窓を閉めること！ 朝、太陽がのぼる前に光を遮って、部屋が暑くなる前に窓を閉めてしまえば、室内の気温の上昇を防ぐことができるのです。

先日、6月末にもかかわらず最高気温が39度を記録した猛暑日のパリで、私たちのアパルトマンの室温は31度にもなりました。そのときはさすがに、窓を閉めるだけでは涼しくならず、冷たいシャワーに何度も入って身体の熱を冷ましました。

パリの窓辺といえば、アイアンの飾り手すりにプランターを引っかけるのが、定番の使われ方。春になるとホームセンターの植物コーナーは、ハーブや花の苗を買い求める人でいっぱいになります。

また、虫の少ないパリでは、窓に網戸がありません。向かいのアパルトマンのカップルは、夏にはほぼ裸のような姿で生活していて、網戸がないのでよく見えてしまいます（笑）。彼女にキスをする姿がそれはそれはアンニュイで……。

そんなわけで、パリの街を歩いていると、窓辺の植物越しに室内の様子がほんの少し感じられ、まるで映画のなかでだれかの生活をながめているような風景が生まれているのです。

屋根裏部屋から始まったパリ暮らし

フランスに来た当初から今の部屋に引っ越すまで、私たちが住んでいたのはトマくんが所有している屋根裏部屋でした。渡欧して初めて知ったのですが、フランス人は正社員になると、まず不動産を購入するのがごく一般的。20代でも未婚の若者でも買っているのだとか。

フランスでは不動産はほとんど値下がりしないので、不動産投資のことは「アンベスティドンラピエール（investir dans la pierre）」、直訳すると「石に投資する」、つまり手堅い投資と呼ばれています。若いときは収入が少ないので、まずは小さな部屋を買い、カップルになったらどちらかの部屋を貸し出して収入のたしに、子どもができたらもう少し大きな部屋を買うための資金にして…と徐々に資産を増やすのだとか。

彼も会社員になってすぐ、借りられるローン額が小さいなかで購入できたのが屋根裏部屋でした。屋根裏部屋を購入するのはだいたいが賃貸目的で、彼も住んだことはなかったそう。

日本で2年ほど暮らした彼とふたりでフランスに帰ることになったとき、すぐには職に就けないので不動産を借りるのも難しいだろうから、「あの屋根裏部屋を改装して住もうか」ということに。屋根裏部屋をDIYで改装しているとき、彼は自分のことを「メス鳥を迎えるための巣づくりに翻弄される鳥」にたとえていました。

日本と違う？パリの住まい事情

私たちが住んでいたのはパリの11区で、「ナシオン」という広場から徒歩10分ほどの建物です。パリ市内を環状に走っている高速道路が日本の山手線だとすると、その間を横断するようにセーヌ川が流れています。高速道路のサークル内がいわゆる「山の手」。西に行くほど高級住宅地になり、東に行くと庶民的な街並みになります。

東側は東京でいえば、下町の墨田区という感じでしょうか。そこにあるメインの大きい広場がナシオンです。日本では駅に近いほど家賃が高くなりますが、パリでは広場がその対象です。広場には必ず駅があるし建物も高級で治安もいいので、好立地になるというわけです。

またパリでは、ほとんどの部屋を別々の個人が所有している分譲マンションスタイル。日本の分譲マンションと同じように、修繕費が発生します。屋根裏部屋は所有する外観の面積も小さいので、修繕費もあまり高額にならないのがいいところ。ただし、その名前のとおり屋根の中にある部屋なので、雨漏りしたら真っ先に部屋が水びたしになってしまうのですが。

ちなみに、フランスの部屋といえば、「アパルトマン」という言葉を耳にしたことがある人も多いのでは。これは、マンションの中のひとつの住戸のことを指していて、マンション全体のことはバティモンと呼びます。ですので、日本のアパートのような感覚で「私たちと同じアパルトマンに住んでいるおばさんがね…」と話し始めようものなら、ルームシェアをしていると勘違いされてしまうのでご注意を！