サツマイモを使った秋サラダレシピをご紹介します。人気和食店『賛否両論』の笠原将弘さんが提案する「サツマイモとブロッコリーのじゃこサラダ」は、甘さとしょっぱさの組み合わせがベストマッチ。食欲の秋を健康的に満たす、ヘルシーでおいしいサラダをぜひチェックしてみてください。

甘さとしょっぱさを同時に楽しめる秋のごちそうサラダ

サツマイモの甘さとじゃこの塩気がベストバランス。【調理時間：15分】

●サツマイモとブロッコリーのじゃこサラダ

【材料（4人分）】

サツマイモ 1本

ブロッコリー 1／2個

塩 少し

ちりめんじゃこ 40g

A［塩昆布（粗く刻む）10g オリーブオイル大さじ2 酢大さじ1 薄口しょうゆ小さじ1］



【つくり方】

（1） ブロッコリーは小房に分け、かために塩ゆでし、湯をきって粗く刻む。

（2） サツマイモはよく洗って皮つきのままひと口大に切り、水から塩ゆでする。やわらかくなったら湯をきり、からいりして水気を飛ばし、粉ふきにする。

（3） ボウルに（1）、（2）、ちりめんじゃこ、Aを入れてさっくりとあえる。

［1人分68cal］

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 計量単位は1カップ＝200ml、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1合＝180mlです